Tällainen on Tinder-deittailun etiketti: Toista mahdollisuutta ei tarvitse antaa ja monen asenne on yllättävän vanhoillinen, selvisi kyselyssä

Teknologia

, jos ei kiinnosta. Siitä HS:n lukijat olivat 93-prosenttisesti yhtä mieltä, kun heiltä kyseltiin Tinder-etiketistä.Toinen selvä sääntö tuntuu olevan, ettäNäin linjasi 71 prosenttia 1606 vastaajasta.Vastaajista 63 prosenttia kertoi, että349 vastaajaa oli sitä mieltä, että miehen täytyy maksaa, kun kyseessä on heteropari. Tinderin käyttäjiä diplomityöhönsä https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/24715/master_J%C3%A4nk%C3%A4l%C3%A4_Annukka_2017.pdf?sequence=1 haastatellut Annukka Jänkälä http://www.hs.fi/haku/?search-term=Annukka%20J%C3%A4nk%C3%A4l%C3%A4 pitää tulosta yllättävänä.”En olisi uskonut, että noinkin moni toivoo miehen maksavan. Toivoisin, että deittailu olisi jo tasapuolisempaa”, Jänkälä sanoo.Sama yllättävä vanhoillisuus paljastui kysyttäessä aloitteen tekemisestä. mutta silti lähes viidesosa vastaajista oletti miehen tekevän aloitteen. Myös miesvastaajista moni sanoi haluavansa maksaa itse tai tietävänsä, että itse pitää lähettää treffikutsu.”Pyrin siihen että nainen avaa keskustelun. En myöskään halua käyttää kuluneita latteuksia vaan pikemminkin heittää jotain aivan pöhköä, se avaa keskustelua paremmin.” Mies, 28Ikäkin vaikuttaa asenteeseen: vanhemmat vastaajat esimerkiksi halusivat treffeille nopeammin. Kaikkien vastaajien keski-ikä oli 29,5 vuotta. Vanhin vastaaja oli 62-vuotias ja nuorin 16-vuotias.Monen asenteet tai tavat kuitenkin myös muuttuvat Tinderin käyttämisen myötä.”Ajattelin ennen, että miehen pitää aloittaa keskustelu. Edelleen olen huono itse aloittamaan keskusteluja, mutta tiedostan sen että ajattelutapani on ollut tyhmä ja vanhanaikainen. Ilman oma-aloitteisuuttani olisi jäänyt monta hyvää tyyppiä näkemättä.” Nainen, 23”Hymiö-indeksi: olen huomannut, että kun naisen kiinnostus vähenee niin hymiöiden määrä romahtaa.” Mies, 46Niin HS:n kyselyssä kuin Jänkälän tutkimuksessakin naisvastaajat korostivat, että. Perusteeksi kerrottiin turvallisuus ja helppo ’pakoreitti’.”Ensimmäisellä kerralla on tavattava julkisella paikalla ja mieluusti päiväsaikaan. En myöskään ennen ekaa tapaamista kerro tarkasti asuinpaikkaani enkä myöskään halua tavata esimerkiksi yliopistolla, vaikka me molemmat opiskelisimmekin siellä.” Nainen, 20Yleisesti vastaajat toivoivat rehellisyyttä. ”Ghostaamisesta” eli vastaamatta jättämisestä kirjoitettiin paljon. Sitä tehdään, vaikka kaikki toivoisivat, ettei sitä tehdä. Jänkälä ei törmännyt vastaamattomuuteen haastatteluissaan, mutta lukemissaan muissa tutkimuksissa hän havaitsi ristiriidan.”Tuntuu, että”, Jänkälä sanoo.Rehellisyyden olisi hyvä näkyä profiilissa, sanovat HS:n kyselyyn vastanneet. Ensinnäkin moni toivoo, että profiilissa kerrottaisiin edes jotain – muuten seuraa pyyhkäisy vasemmalle eli hylkäys. Toiseksi haluttaisiin nähdä suoraan,”Tinderin alkuaikoina meinasin tavata kaksikin aviossa olevaa miestä, koska en kokemattomuuttani vielä ymmärtänyt esimerkiksi tarkistaa heidän puhelinnumeronsa vastaavuutta ilmoitettuun nimeen tai katsoa, mitä Facebook-profiilista voisi löytyä.” Nainen, 27Jänkälä kertoo lukeneensa kansainvälisestä tutkimuksesta, että vaikka tinderöijä haluaisi ensisijaisesti seksiseuraa, hän ei kehtaa ilmoittaa sitä profiilissaan.”Ihmiset ovat huolissaan siitä, millaisen kuvan antavat muille. Ja voihan jonkun kanssa yhtäkkiä haluta jotain muutakin”, Jänkälä sanoo.Esimerkiksi tuttuihin törmääminen on Tinderissä väistämätöntä. Siitä ilmeni kahdenlaisia käytäntöjä:Muutenkin vastaajilla on Tinderiin liittyviä periaatteita joka lähtöön.”1. Tinderissä vastaantulevista kavereista tykätään 2. Jos hakee seksiseuraa, se pitää tuoda julki viimeistään viidennessä viestissä 3. Jos laittaa superliken, pitää aloittaa keskustelu”, Nainen, 30”Mikäli oman viestini jälkeen ei toisesta kuulu mitään, odotan 2-3 pv ja poistan sen jälkeen matchin.” Mies, 45”1. En yleensä vastaa viesteihin aivan heti. 2. Jos tyyppi haluaa nähdä aivan samantien, tiedän ettei hän ole minua varten (usemmiten pelkkä seksi mielessä). Tinderissä ihmiset ovat todella kärsimättömiä, jos tapaaminen ei tapahdu heti niin yhteydenpito loppuu siihen. 3. Hahmotan vastapuolen ensimmäisistä viesteistä millaista kieltä hän puhuu ja mukaudun tiedostamattani ja tiedostaen aika usein siihen (esim. hymiöiden käyttö). Toisaalta jos miehen viestit vilisevät kirjoitusvirheitä, loppuu homma minun puoleltani samantien siihen.” Nainen, 28”Heti matchin jälkeen ei kannata laittaa viestiä vaan odottaa pari päivää. Paras aika vuorokaudesta lähettää viesti on aamulla. Viikonloppuiltaisin viestittelyä kannattaa välttää.” Mies, 27Tinderin käyttäjiä graduunsa https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/48726 haastatellut Juuso Puranen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Juuso%20Puranen kertoo HS-kyselyn vastausten kuulostavan tutuilta sekä omasta tutkimuksestaan että tuttavapiiristään. Purasen gradun päälöydös oli, että Tinder tekee käyttäjistään ulkonäkökeskeisempiä, pinnallisempia ja valikoivampia. Toisaalta sovellus antaa väylän tutustua ihmisiin, joihin ei muuten tutustuisi.Puranen huomauttaa, että tutkimustulokset painottuvat tiettyyn suuntaan, kun haastateltavina on lähinnä akateemisesti koulutettuja nuoria aikuisia. Myös otos HS:n lukijoista edustaa vain osaa Tinder-käyttäjistä.”Tinderin käyttäjäkunta on niin laaja, että kaikkia eivät varmasti häiritse esimerkiksi kirjoitusvirheet”, Puranen sanoo.Hänen tutkimuksensa mukaan tärkein kriteeri on samankaltaisuus, eli kirjaimellinen ’match’, joka näkyy elämäntilanteissa, koulutuksessa ja arvoissa.”Ensin pitää olla selvillä edes suuntaa-antavasti maailmankatsomukseen liittyvät asenteet - joskus joutuu pettymään kun mukavalta vaikuttanut tyyppi omaakin täysin päinvastaiset näkemykset, dealbreakereinä toimii mm. rasismi, äärikonservatiivisuus, sovinismi yms. Mikä ei aina käy profiilista esille.” Muu, 22”Jollei ehdokas hymyile yhdessäkään kuvistaan, ei tuu sydäntä. Paitsi jos on muuten tosi söpö ja hyväntuulisen näköinen.” Nainen, 35Ihmiset, joiden profiilissa ei lue mitäänVain yhden kuvan profiilitVaratutExätLapsi, eläin, duckface, vessaselfie, ”Kerava-kaulakoru” eli paksut hopeakaulaketju, elämän koulu, pelkkiä hymiöitä, golf-kuva, paidattomia kuvia, nyrpeä ilme tai pelkkiä selfieitä.Katso lopuksi, mitä mieltä muut lukijat ovat näistä Tinder-säännöistä sinuun verrattuna.