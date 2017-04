HS testasi vedenkestävää kaiutinta hyisessä meressä ja kuumassa suihkussa – Näin se toimi

Teknologia

Kun kesä lähestyy, vedenkestävä kaiutin kuulostaa houkuttelevalta idealta. Olisihan se hauskaa kuunnella musiikkia paljussa, rannalla tai järvessä pelkäämättä laitteidensa puolesta.



Logitechin omistama Ultimate ears toi huhtikuussa myyntiin pienikokoisen Wonderboom-kaiuttimen, joka toistaa musiikkia bluetooth-yhteydellä puhelimesta. Monissa matkakaiuttimissa on vain roisketason vedenkestävyys, mutta Wonderboomin kestävyysluokitus on IPX7, eli se kestää myös hetkellisen upotuksen veteen.



Niinpä HS testasi kaiutinta talviuinnilla.



Käyttöönotto



Vain hieman tennispalloa isompi kaiutin on helppo liittää ainakin Applen puhelimeen. Asentaminen ei vaadi erillistä sovellusta, vaan kännykästä pitää vain laittaa bluetooth päälle ja muodostaa pari päällä olevan Wonderboomin kanssa. Laitteen nappulat ovat melko jäykät, ja etenkin virtanappulaa pitää painaa napakasti, jotta se toimii.



Kun virta menee päälle, kaiutin päästää merkkiäänen, joka säpsähdyttää joka kerta. Jykevä merkkiääni kuuluu myös sammuttaessa laitetta.



Nappuloita ei ole liikaa. Äänen voimakkuutta voi säätää isoilla plus- ja miinuspainikkeilla, ja niiden lisäksi on vain virtapainike ja bluetooth-painike.



Musiikin toisto



Wonderboomissa on kokoonsa nähden muheva äänentoisto. Myös bassotaajuudet kuuluvat kiitettävästi. Veteen upottaminen ei kuitenkaan onnistunut ongelmitta. Kuten jutun alussa olevalta videolta näkee, kaiutin hiljeni viisiasteisen meriveden alla välittömästi.



Kyseessä oli ehkä vain alkujärkytys, koska kuuman suihkun alla musiikki jatkui taukoamatta.



Viimeiseksi tehtiin kellumistesti, jossa kaiutin keinahteli hyytävissä aalloissa. Siinäkin musiikki jatkui. Veden lämpötilasta hiljeneminen ei siis ainakaan johtunut.



Videolla kuuluva rätinä tulee kuvaushetken kovasta tuulesta, eikä kaiuttimesta. Sen ääni ei pätkinyt eikä rätissyt.



Talviuintiin Wonderboomia ei voi suositella ainakaan kädessä pidettäväksi, mutta kesäisiin rantaleikkeihin, suihkuun, paljuun tai uima-altaaseen sen voi hyvin ottaa. Kaiuttimen koko ja muotoilu vaikuttavat käteviltä. Pienen narulenkin ansiosta laitteen voi kiinnittää moneen paikkaan.



Akun luvataan kestävän kymmenen tuntia, ja kaiutin ladataan USB-portista. Yksittäinen kaiutin toimii monolähteenä, mutta jos haluaa laadukkaampaa stereoääntä, voi kaksi Wonderboomia liittää yhteen.