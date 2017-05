Teknologia

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Imatralla esiteltiin perjantaina maailman suurin betoniteollisuuteen tehty 3d-tulostin. Imatralaisen startup-yhtiö Fimatecin tulostin pystyy valmistamaan kuusi metriä pitkiä ja kolme metriä korkeita rakennuselementtejä 40 minuutissa.



Fimatecin projektipäällikkö Lasse Lankinen kertoo, että elementit täyttävät nykyrakennusmääräykset. RoboCatt-niminen tulostin ei siis pelkästään syötä betonimassaa, vaan hoitaa myös raudoitukset.



”Laite tekee elementille verkkomaisen luurangon, ja robottikädet lisäävät betoniin raudoituksia tarpeen mukaan. Tulostin osaa tehdä myös pistorasioiden paikat valmiiksi”, Lankinen sanoo.



Suurin hyöty laitteesta on, että se pystyy tekemään myös kaarevia betonielementtejä. Kaarevien elementtien valmistamiseen menee Lankisen mukaan nykytekniikalla tuplasti enemmän aikaa kuin suorien elementtien tekemiseen. Tulostin osaa tehdä molempia.



Laite toimii kuin mikä tahansa 3d-tulostin: sille syötetään tietokoneelta 3d-malli, josta se poimii elementin mitat, aukot ja raudoitukset. Kun betonimassa on valmis, painetaan tulostusnappulaa, ja kone alkaa kasata elementtiä kerroksittain. Ensin syötetään pohjamassa, ja sen päälle aina uusi kerros.



Lankisen mukaan vastaavaa konetta ei ole Suomessa eikä oikein vielä maailmallakaan.



”Betonitulostus on kilpailtu ala. Tämä on ollut yhtä aikaa vastaan juoksemista, mutta nyt menemme aallon harjalla.”



Laite on kooltaan kahdeksan metriä pitkä ja kuusi metriä korkea. Se vaatii pyörittääkseen vain yhden ihmisen. Tulostuksen aikana turvajärjestelmät estävät koneen sisälle pääsyn. Työntekijä seuraa prosessia ulkopuolelta ja pystyy keskeyttämään tulostuksen tarvittaessa. Konetta ohjataan kosketusnäytöltä.



Tulostimen valmistukseen osallistui Fimatecin lisäksi teknologiayhtiö ABB, ja rahoitus projektiin saatiin Tekesiltä ja Kakkonen-Yhtiöiltä. Pilottikoneen työpaikka on jo tiedossa, ja Fimatecin tarkoitus on valmistaa lisää samanlaisia tulostimia myytäväksi.