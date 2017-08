Verkon pätkiminen on raivostuttava ongelma, mutta ratkaisu siihen voi olla yksinkertainen – Asiantuntijat kertovat, mitä huonosti toimivalle nettiyhteydelle voi tehdä

Teknologia

Verkon pätkiminen on raivostuttava ongelma, mutta ratkaisu siihen voi olla yksinkertainen – Asiantuntijat kert

Verkon

1. Naapurin wlan-tukiasema häiritsee yhteyttä

2. Kodin tukiasema sijaitsee väärässä paikassa

3. Käytettävän laitteen asetukset ovat huonosti

4. Verkko on ruuhkainen

1. Kodin materiaalit pysäyttävät signaalin

2. Signaali operaattorin ja oman tukiaseman välillä on heikko

3. Kodin tukiasema on rikki