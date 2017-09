Tässäkö vuoden terveysturhakkeet? Philips esitteli laitteen, joka kertoo haiseeko hengityksesi – ja tuloksen voi jakaa sovelluksesta myös muille

Teknologia

analysoida hengityksesi raikkautta ja kertoa tuloksen muillekin?Halusit tai et, siihen on pian mahdollisuus. Philips esitteli hengitysmittariaan torstaina Berliinissä, Euroopan suurimmassa kuluttajaelektroniikkatapahtumassa Ifassa. Toistaiseksi mittaria ei vielä myydä missään, ja ensimmäisenä tuote viedään Yhdysvaltain-markkinoille. Eurooppaan se saapuu myöhemmin.Mittari on valkoinen muovikappale, jota pidetään suussa alle puoli minuuttia. Laitteeseen ei tarvitse hengittää tai puhaltaa, vaan se kierrättää ilmaa suussa ja analysoi siitä hengityksen bakteerimäärää. Tuloksen voi jakaa sovelluksen kautta myös muille.Alla video, jossa Philipsin edustaja esittelee hengitysmittarin toiminnan.Samaan sovellukseen pystyy liittämään sähköhammasharjan ja sitä kautta kontrolloimaan koko suun terveyttä.Sovelluksen kanssa toimivaa sähköhammasharjaa myydään jo Suomessakin. Sovellus kertoo esimerkiksi sen, mitkä kohdat hampaista ovat jääneet harjaamatta. Yhtiön tuote-esittelijä perustelee sovelluksen käyttöä myös niin, että hammaslääkärille voi kätevästi todistaa hoitaneensa hampaita esimerkillisesti.Mikäpä siinä.terveys- ja hyvinvointivermeet ovat edelleen vahva trendi, ja Ifassa jos jossain sen huomaa. Pahanhajuisen hengityksen paljastajan lisäksi vuoden turhake-ehdokkaaksi pääsee sovelluksen avulla hallittava lämpöviltti.Viltti lämpenee sähköllä, ja sovelluksen ansiosta sen voi laittaa lämpenemään jo kotimatkalla. Beurerin valmistama viltti yhdistyy marraskuusta lähtien myös Amazonin älykotijärjestelmä Alexaan. Silloin ei tarvitse edes näpytellä, vaan riittää kun ilmoittaa puhekomennolla haluavansa viltin lämpimäksi.torstain messupäivänä silmiin osunut terveysturhake on yövalo, joka erittää tuoksua. Sen lisäksi, että valo mukailee unen vaiheita, herätyksen saa aromaterapiaan perustuvalla tuoksulla.Suihkautus lempeää tuoksua voi toki tuntua mukavammalta kuin aggressiivinen piipitys. On silti vaikea uskoa, että kemikaaliruiskaus naamalle heti aamusta nousisi hitiksi.