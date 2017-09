Golla menestyi kännykkäpusseilla ja kameralaukuilla, kunnes kukaan ei enää ostanut niitä – Nyt perheyritys on uudessa nousussa läppärilaukuilla

Teknologia

Golla menestyi kännykkäpusseilla ja kameralaukuilla, kunnes kukaan ei enää ostanut niitä – Nyt perheyritys on

Muistatko

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Gollalle

Parhaina

HS raportoi sunnuntaihin asti Berliinistä IFA-messuilta. Jutut ilmestyvät osastolle hs.fi/teknologia http://hs.fi/teknologia ja Twitterissä tilille @VirveRissanen. Facebookissa sisällöt löytää sivulta HS Tiede https://www.facebook.com/HSTiede/