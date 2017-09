Peili analysoi ihon terveyden ja laskee rypyt – HS testasi ”HiMirroria”, joka valittiin elektroniikkamessujen kiinnostavimpien tuotteiden joukkoon

Teknologia

Peili analysoi ihon terveyden ja laskee rypyt – HS testasi ”HiMirroria”, joka valittiin elektroniikkamessujen

Astun peilin eteen. Se ottaa minusta kuvan. Salamavalo välähtää, ja sitten alkaa armoton analysointi.Ihoni sävy on CCP059. Finnejä on nolla. Ihon terveys on 100/100. Tähän asti näyttää hyvältä. Sitten: mustapäitä on 39 kappaletta, silmänalusten tummuus vasemmalla 24 prosenttia ja oikealla 21 prosenttia (keskimääräinen tummuus on 22,5 prosenttia, peili kertoo). Ryppyjä on 12 ja uurteita 31 kappaletta – lähinnä silmien alla.Ideana on ottaa monta mittausta, niin näkee ihonsa kehityksen. Kuka siitä oikein hyötyy? Kenenkään rypyt ja uurteet tuskin ainakaan vähenevät ajan kuluessa.Berliinin kuluttajaelektroniikkamessuilla Ifassa esitellään jos jonkinlaista teknologiaa, ja Taiwanin Taipeissa kehitelty HiMirror-peili on tänä vuonna valittu yhdeksi showstoppereista. Se on siis jonkun mielestä messujen kiinnostavinta antia. Ja onhan se!Tällaisenaan peili ei kuitenkaan antanut mitään sellaista tietoa, josta olisi iloa, saati sitten hyötyä. Tuote-esittelijä kertoo, että näytteillä oleva versio on vasta beta-asteella, eli se kehittyy vielä matkallaan kuluttajamarkkinoille.Kiinnostavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi personoidut meikkivinkit ja käytettyjen ihonhoitotuotteiden seuranta. Peilin kamera voi skannata tuotteiden viivakoodin, ja siten käyttäjä pystyy helpommin seuraamaan, mikä tuote oikeasti parantaa ihon vointia.Peiliä voi ohjailla sekä kauko-ohjaimella että heiluttamalla kättä sensorin edessä. Myös ääniohjaus toimii. Se onkin tarpeellinen ominaisuus, jos haluaa välttää meikkitahrat peilin lasissa.Hauska lisä on, että peili kertoo myös uutiset valitusta uutispalvelusta RSS-syötteen perusteella, ja sään UV-indekseineen, jotta tietää miten ihoa kannattaa juuri tänään suojella. Käyttäisin varmasti myös musiikkiominaisuutta, jolla voi soittaa Spotifya tai nettiradiota meikkaamisen taustalla.Jos haluaa mitata ja analysoida itseään vielä kokonaisvaltaisemmin, voi hankkia samaan tuotesarjaan kuuluvan matkakokoisen ihoanalysaattorin sekä älyvaa’an.Vaikka peili vaikuttaa aasialaiselta kauneushömpötykseltä tyypillisimmillään, en ihmettelisi vaikka se leviäisi joskus suomalaisteinien huoneisiin. Tosin ei ehkä vielä nykyisellä 359 euron hinnalla.Peili on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että kauneudenhoito saattaa digitalisoitumisen myötä mennä entistä personoidummaksi. Se lienee myönteinen kehityssuunta.Mikä IFA? Katso alle minuutin tiivistys tästä videosta: