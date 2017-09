Nämä kolme keksintöä helpottavat kännykkäriippuvaisen elämää: messuilla esiteltiin rannekoru-kuulokkeita, kännykkäsormuksia ja vedenkestäviä kuoria

Teknologia

Nämä kolme keksintöä helpottavat kännykkäriippuvaisen elämää: messuilla esiteltiin rannekoru-kuulokkeita, känn

Kännykän

Aloitetaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Puhelin

Nappikuulokkeiden

käyttö on helppoa ja mukavaa aina siihen asti, kun jotain sattuu. Ärsyttävimpien asioiden joukkoon kuuluvat nappikuulokkeiden johtojen solmuun meno, kännykän lipsahtaminen kädestä ja pahimmillaan sen putoaminen veteen.Berliinin elektroniikkamessuilta löytyi apu näihin kaikkiin. (Tässä mainitut tuotteet osuivat silmiin ja herättivät kiinnostuksen messuilla – toimitus ei ole vastaanottanut ilmaistuotteita tai muuta rahallista hyötyä mainituilta yrityksiltä.)pahimmasta riskistä: Kännykkä molskahtaa järveen, mereen, tuoppiin tai vessanpönttöön. On ihmisiä, joille näin käy säännöllisesti. IFA-messuilla esiteltiin ratkaisuksi ongelmaan Catalyst-yrityksen valmistamia kännykän kuoria, jotka kestävät jopa 10 metrin upotuksen.Vedenkestäviä kuoria on toki ollut ennenkin, mutta uppoamisen kesto on eri asia. Ehkä siksi Catalyst-kuoret oli valittu showstoppereiden joukkoon, eli yhdeksi messujen kiinnostavimmista tuotteista.Tämä ei tarkoita, että kenenkään kannattaisi lähteä sukeltamaan kännykän kanssa. Mutta elämä on vähän helpompaa, kun puhelimen tipahtaminen vessanpönttöön ei riko sitä heti.Säheltäjälle ja paljon veden ääressä aikaa viettävälle täysin vesitiiviit kuoret ovat varmasti hyvä ratkaisu. Kuoria saa Applen puhelimille, älykelloille ja tableteille.voi toki lipsahtaa moneen muuhunkin paikkaan kuin veteen. Kun ote lipeää, rikki menee vähintään lasi, joskus enemmänkin. Rähmäkäpälää voi auttaa iRing-niminen sormus, joka kiinnitetään puhelimen takakuoreen.Messuilla esiteltiin muitakin kiinnikkeitä, jotka auttavat pitämään kännykkää kädessä, mutta iRing oli niistä tyylikkäin. Taitavimmat voivat harjoitella pyörittelemään puhelinta kuin revolveria. Tosin siinä touhussa puhelimen lipsahduksen riski vain kasvaa.johtojen sotkeutuminen on hyvä esimerkki niin sanotuista ensimmäisen maailman ongelmista. Lähes hävettää, kuinka paljon se ärsyttää, ottaen huomioon miten pienestä asiasta on kyse.Ratkaisujakin ongelmaan on useita. Voi kääriä langat jonkin pienen esineen ympärille tai laittaa ne omaan koteloonsa. Voi myös hankkia langattomat kuulokkeet. Näissä taktiikoissa piilee se huono puoli, että kuulokkeet pitää sitten aina erikseen kaivaa laukun tai taskun pohjalta.Sitä ongelmaa ei ole brittiläisissä Wraps-kuulokkeissa. Liikeidea on yksinkertainen, kuten monet hyvät ideat ovat: kuulokkeet kääräistään käytön jälkeen ranteen ympärille, ja kuulokeliitin napsahtaa lukkoon niin, että paketti pysyy paikallaan. Ne ovat siis samalla rannekoru, ja siksi niistä löytyy lukuisia väri- ja materiaalivaihtoehtoja.Remmimäinen rannekoru ei varmasti miellytä kaikkien tyylisilmää, mutta jos ei koskaan enää tarvitse selvitellä piuhoja tai kaivaa kuulokkeita laukun syvimmistä sopukoista, niin hyöty voi olla sen arvoinen.