helposti uudesta tekniikasta. Ehkä siksi kirjoitan siitä työkseni. Tämän työn takia vietin juuri neljä päivää elektroniikkamessuilla Berliinissä. Toisin kuin olisin kuvitellut, messut eivät olleet maanpäällinen taivas, vaan ne herättivät sisälläni skeptikon.Kaikki alkoi lupaavasti. Ensimmäisillä isoilla näyttelyosastoilla tuntui samalta kuin silloin, kun nousin ensimmäistä kertaa elämässäni liukuportaita Verkkokauppa.comiin: Miten voi olla näin paljon kaikkea välkkyvää, liikkuvaa ja älykästä? Miten ihminen kykenee keksimään ja tekemään tällaista? Haluan nämä kaikki!Kuten elektroniikkaliikkeisiin, myös messuosastoihin turtuu. Ai tämänkin kodinkoneen saa liitettyä nettiin. Ai tätäkin voi ohjata äänikomennoilla. Ai tämäkin liikkuu ja puhuu.selittäjä kyllästymiseen on varmasti massan aiheuttama turtumus. Ifassa on yli 1 800 näytteilleasettajaa yhteensä 26 eri messuhallissa, ja halleista moni levittäytyy useampaan kerrokseen. Ei ihme, että koneet alkavat toistaa itseään.Mutta on turhautumiselle muitakin syitä. Suuren osan esitellyistä laitteista ”älykkyys” tarkoittaa, että niitä voi ohjata puhelinsovelluksella. En usko, että haluan ohjata kaikkia laitteitani puhelimella. Ja mitä ihmeen hyötyä on yhdistää esimerkiksi silitysrauta nettiin? Mieluummin haluaisin keksinnön, joka silittää vaatteeni ilman monimutkaista raudan ja laudan yhdistelmää.Joskus uusi älykäs laite ei oikeastaan tuo muuta uutta maailmaan kuin ohjaustavan. Uuni menee päälle ja pois päältä suurin piirtein samalla tavalla riippumatta siitä, ohjaako sitä äänellä, sovelluksella vai katkaisijasta.Siksi innostuinkin eniten välittömään tarpeeseen tulevista keksinnöistä, kuten rannekoruksi kiepsautettavista kuulokkeista ja isoksi kosketusnäytöksi muuttuvasta peilistä, josta näkee esimerkiksi digitaalisen kalenterin.Niistä saisi muutakin iloa kuin sen, että kotiin tuleville vieraille voi esitellä futuristisia puhekomentoja.elektroniikkamessujen tärkein oivallus olikin se, että neulat täytyy löytää heinäsuovasta: Esiteltyjen keksintöjen joukossa on niitä, jotka oikeasti mullistavat arkipäiväämme. Ja suurin mullistus näkyy isommassa mittakaavassa eikä niinkään yksien messujen kiiltävillä pöydillä.Jos miettii, millaisia laitteita ihailin lapsena Verkkokauppa.comissa, ne ovat aika erilaisia kuin laitteet, joita ihailin nyt Berliinissä. Näiden kokemusten välissä oleviin vuosiin on mahtunut ohimeneviä kehitysvaiheita ja paljon keksintöjä, jotka eivät koskaan tulleet kauppoihin.Vaikka jokin ”innovaatio” siis tuntuisi turhalta, se ei tarkoita että koko teknologian kehitys olisi vääränlaista tai huolestuttavaa. Voimme olla aika varmoja, että tämäkin hassu kehitysvaihe on askel kohti parempaa tulevaisuutta.