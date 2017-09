”Kiusaamista voi olla vaikeampi kestää, kun se ei rajoitu vain kouluun” – Suuri osa kiusaamisesta tapahtuu nykyisin somessa, mutta siihen on myös entistä helpompi hakea apua

Teknologia

”Kiusaamista voi olla vaikeampi kestää, kun se ei rajoitu vain kouluun” – Suuri osa kiusaamisesta tapahtuu nyk

”Eräs

Nettikiusaaminen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Toisaalta

Netistä

Uusin tulokas

Someturvan

Someturva-tiimille