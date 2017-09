Suomi voisi tehdä verkkovaaleista vientituotteen – ja loikata samalla ammoisen Hammurabin lain ajoista moderniin maailmaan

Teknologia

Suomi voisi tehdä verkkovaaleista vientituotteen – ja loikata samalla ammoisen Hammurabin lain ajoista moderni

http://www.vaalit.fi/material/attachments/vaalit/vaalitietoa/vaalientoimittamiskustannukset/IGUNUX3zd/Taulukko_Vaalien_toimittamiskustannukset_2003-.pdf

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/vaalijohtajaa-ei-konsultoitu-maakuntavaalien-siirrosta-hinta-noin-15-miljoonaa-euroa-200249297/

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/pidatko-paivahoitomaksuja-korkeina-nain-paljon-lapsen-hoito-maksaa-kunnille-23840679/

https://www.etlehti.fi/artikkeli/rahat/nain_elakkeelle/palveluasumisen_maksut_hirvittavat_jopa_omakotitalon_hinta_vuodessa

Internet

Sen sijaan

https://yle.fi/uutiset/3-9816649

http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/f-secure-selvitti-nettiaanestyksen-vakavimmat-riskit-vaalisalaisuus-vaarassa-6668509

Kirjoittaja on tekniikan tohtori ja digitaalisten hyvinvointipalvelujen konsultti.

Meille veron­maksajille demo­kratiamme kulmakivet, vaalit, kustantavat seuraavan kahden vuoden aikana noin 70 miljoonaa euroa:Tammikuu 2018 presidentinvaalit (24 milj. €). Lokakuu 2018 maakuntavaalit (15 milj. €). Huhtikuu 2019 eduskuntavaalit (15 milj. €). Toukokuu 2019 europarlamenttivaalit (15 milj. €).Vertailun ja populististen irtopisteiden vuoksi: summalla saisi 7 000 päiväkotilapselle hoidon vuodeksi, tai 700 000 vanhusten hoitovuorokautta, ja paljon muuta julkista hyvää mitä kuvitella voi.Demokratian edellytys ja välttämättömyys on tietenkin hyvin toimiva vaalijärjestelmä. Vaalisalaisuuden ja -vapauden pitää säilyä. Vaalivilpiltä pitää kaikin keinoin välttyä. On kuitenkin syytä kysyä: saammeko me nykyjärjestelmällä verorahoillemme vastinetta? Ja täyttyvätkö ehdot nykyjärjestelmässäkään?Nykyinen vaalilakimme on vuodelta 1998. Menettelytavoiltaan se kuitenkin muistuttaa Hammurabin lakia vuodelta 1760 eaa. Oma vaalilakimme ei sentään ole kirjoitettu riimunpäillä, mutta äänestyslippuja, -kuoria, ja -koppeja sen pykälissä kuvataan sekin edestä.Arvatkaapa, mistä vaalien kustannukset muodostuvat? Noh, postimaksut 2–3 miljoonaa euroa, liput + muut printit noin puoli miljoonaa euroa. vaalilautakunnat kaksi miljoonaa euroa, kuntakorvaukset 8–16 miljoonaa euroa. Tietojärjestelmistä kertyy noin kahden miljoonan euron kustannukset.Vaalien liput, vaalipaikat, ja postitukset maksavat siis kaksikierroksisissa presidentinvaaleissa noin 20 miljoonaa euroa. Ainoastaan tietojärjestelmästä aiheutuvaa kustannusta voidaan pitää välttämättöminä. Ja sen sijaan, että maksaisimme vaalijärjestelmästämme, voisimme tehdä siitä tuottavan.laajeni Yhdysvaltain ulkopuolelle 1980-luvun alussa, ja vuonna 1991 Suomessa ryhdyimme lähettämään ensimmäisiä tekstiviestejä digitaalisessa GSM-verkossa. Elämme vuotta 2017. Internet on jo keski-ikäinen, ja digitaaliset matkaviestimet neljännesvuosisadan vanhoja. On vain luonnollista, että vaalitkin tekevät digiloikan.Ajatellaanpa. Vaalijärjestelmä, joka on sähköinen, mobiili ja luotettava. Tulokset tarkistettavissa ja laskettavissa heti. Äänestysmahdollisuus ainoastaan äänioikeutetuilla. Kuinka paljon käyttäjiä tällaisessa järjestelmässä Suomessa olisi? Vaalit ja äänestäjät. Yhtiökokoukset. Rekisteröidyt yhdistykset ja puolueet. Entäpä EU:ssa?Järjestelmä voitaisiin toteuttaa avoimen lähdekoodin pohjalta, ja sen testaamiseen valjastaa parhaimmat hakkerit joita maastamme löytyy. Vaalitulosten rekisteröintiin voisi käyttää esimerkiksi lohkoketjuteknologiaa ja vahvaa tunnistautumista. Näihin molempiin meillä Suomessa on vahvaa osaamista.että maksamme vaalien järjestämisestä, me voisimme tuottaa vaalijärjestelmän ja jopa ansaita sillä. Sähköiseen järjestelmään siirtyminen lisäisi vaalien tietoturvaa, parantaisi laskennan läpinäkyvyyttä, ja, näin uskon, lisäisi äänestysaktiivisuutta. Ottaisimme samalla edistysaskeleen demokratiassa.Järjestelmän tietoturvasta pitää tietenkin pitää huolta. Äänestyksen sähköistämistä ja digitalisaatiota vastaan esitetyt argumentit nojaavatkin usein tietoturvaan. Esitän vastakysymyksen: kuinka moni meistä luottaa pankkien tietoturvaan? Hoitaa rahaliikenteensä sähköisesti?Riskejä ei pidä silti vähätellä. Viron sähköisestä äänestämisestä on hiljattain löydetty haavoittuvuus, ja sen riskit on huomioitu ja korjattu. Suomessa tietoturvayhtiö F-Secure on erikseen selvittänyt äänestyksen riskejä. Tiedon käsittelyyn, niin uuden- kuin vanhanaikaiseenkin liittyy aina riskejä. Sen ei kuitenkaan saa antaa pysäyttää kehitystä.Uhkakuvien maalailun sijaan sähköinen äänestys tulisikin nähdä mahdollisuutena kehittää demokratiaa ja samalla vähentää niihin liittyvää turhaa byrokratiaa.