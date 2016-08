Evoluutiossa on useaan otteeseen kehittynyt mainio yhteiskuntajärjestelmä, joka on vihdoin saatu Suomeenkin. Perusideana on saada kansa kännissä ilmaistöihin kinastelemaan keskenään.

Lois- eli orjuuttajamuurahaiset ujuttavat oman kuningattarensa toisen lajin pesään ja saavat muurahaiset työskentelemään itselleen ilman, että työläiset edes tajuavat tulleensa huijatuiksi.

Kaapparikuningatar syrjäyttää alkuperäisen kuningattaren ja munii pesään omat munansa. Sopivia kemikaaleja erittämällä se lahjoo työläiset luulemaan itseään ystäväkseen. Suomessakin hallitus aikoo laillistaa kiljun valmistuksen ja pidentää Alkon aukioloaikoja.

Työläinen tekee samaa työtä kuin ennenkin, mutta toisten hyväksi. Sillä on nyt kusiaisen valtuudet. Pesän eliitti on täysin vieraantunut arjesta. Esimerkiksi Polyergus-suvun loismuurahaiset eivät kykene itse lainkaan hoitamaan omia jälkeläisiään tai keräämään ruokaa.

Loisittu pesä tarvitsee alati uutta työvoimaa. Loismuurahaisen ovelin temppu onkin kääntää työläiset toisiaan vastaan. Kemikaalien turruttamat muurahaiset lähtevät ryöväämään munia toisista oman lajinsa pesistä ja vakuuttavat jopa sukulaisilleen, että tämä on ihan hyvä järjestelmä.

Johtoporras vain katselee tyytyväisenä sivusta, kun duunarit käyvät toistensa kurkkuun.