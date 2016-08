Auton alle jäänyttä nuorukaista heräteltiin ultraäänellä koomasta – pääsi neljän kuukauden päästä sairaalasta ja jatkaa jo harrastuksiaan

Yhdysvalloissa on kokeiltu ultraäänihoitoa koomapotilaan herättämiseen. Menetelmää on kokeiltu vasta yhdellä potilaalla, mutta hoidon hyvä onnistuminen herättää kehittäjissä toiveikkuutta.

Herätetty potilas on 25-vuotias Bradley Crehan, kertoo Scientific American. Hiljattain opintonsa päättänyt nuorimies sai vakavan aivovamman jäätyään auton alle. Hän itse ei tosin muista tapahtuneesta tai sitä seuranneista viikoista mitään.

Crehan vaivutettiin koomaan, jotta hänen aivonsa saivat aikaa toipua annetuista hoidoista. Hän ei kuitenkaan herännyt suunnitellusti. Crehanin tietoisuus ei palannut normaaliksi, vaikka koomaa lakattiin ylläpitämästä keinotekoisesti.

Kalifornian yliopiston tutkijat kokeilivat nuorukaiseen kehittelemäänsä ultraäänilaitetta. Sen avulla ääni-impulssi ohjattiin syvällä aivoissa sijaitsevaan osaan, talamukseen.

Talamuksella on tärkeä rooli eri aistiratojen välisenä väliasemana. Koomapotilaita on herätelty sen avulla aiemminkin, mutta aivosolujen aktivointi sähkövirralla on vaatinut leikkauksen.

Ultraääntä annettiin puolen minuutin annoksina kymmenen minuutin ajan. Kolme päivää myöhemmin Crehan alkoi näyttää aiempaa vahvempia tietoisuuden merkkejä.

Aiemmin Crehan kykeni lähinnä aukomaan ja sulkemaan silmiään ja kurottelemaan esineitä. Nyt hän pystyi muun muassa räpäyttämään silmiään pyynnöstä, vastaamaan nyökkäämällä ja päätä pudistelemalla kysymyksiin ja yrittämään lusikan käyttöä.

Toipuminen jatkui nopeaa vauhtia. Neljässä kuukaudessa Crehan pääsi pois sairaalasta, ja nyt hän jatkaa jo kuntosaliharrastustaan ja hakee työpaikkaa.

Yksittäinen onnistuminen ei vielä todista uutta hoitomuotoa tehokkaaksi ja turvalliseksi, tutkimusryhmä huomauttaa. He julkaisivat selostuksen hoidosta Brain Stimulation -tiedelehdessä.

”On mahdollista, että olimme vain erittäin onnekkaita ja vain satuimme stimuloimaan potilasta juuri, kun hän olisi muutenkin vironnut”, sanoo tiedotteessa tutkimusta tehnyt Martin Monti, joka työskentelee psykologian ja neurokirurgian apulaisprofessorina Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa.

Jotta onnekkaan sattumuksen mahdollisuus voidaan sulkea pois, menetelmää on kokeiltava suurempaan potilasjoukkoon. Aiemman lääkkeisiin tai sähkövirtaan perustuvat herätysmenetelmät ovat toimineet vain osalla potilaista.