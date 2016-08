Vahva signaali havaittiin tähdeltä 94 valovuoden päässä – tutkijat pohtivat, tuottiko sen ihmistä edistyneempi olento

Maan ulkopuolisen älyn etsijät ovat havainneet vahvan signaalin Auringon kaltaisen tähden läheltä. Nyt tähtitieteilijät yrittävät selvittää, mikä sen aiheutti.

Signaali havaittiin jo toukokuussa 2015 venäläisellä Ratan-600 radioteleskoopilla, joka sijaitsee Kaukasuksella lähellä Georgian rajaa.

Signaali tuli tähden HD 164595 suunnalta. Tähti on noin 94 valovuoden päässä Maasta.

Löydöstä kertoi verkkosivusto Centauri Dreams viikonloppuna.

Ilmiöstä aiotaan keskustella ensi kuussa kansainvälisessä tähtitieteen kokouksessa Guadalajarassa Meksikossa, kertoo Centauri Dreamsin edustaja Paul Gilster verkkosivu Space.comille.

Tähtitieteilijät eivät ole vielä tarkasti kertoneet, mitä he havaitsivat.

Tiedetään, että HD 164595:a kiertää yksi planeetta. Se on massaltaan Neptunuksen kokoluokkaa, mutta kiertää hyvin lähellä emotähteään. Siksi siellä ei ole ainakaan sellaista elämää, minkä ihminen tuntee.

On kuitenkin mahdollista, että myös muita planeettoja kiertää tähteä, sanoo tähtitieteilijä Seth Shostak Seti-instituutista Kaliforniasta Space.comille. Seti-instituutti etsii elämää maapallon ulkopuolelta, esimerkiksi radioteleskoopein .

Kukaan ei ole väittänyt suoraan, että maapallon ulkopuolinen äly on lähettänyt havaitun signaalin. Mutta se on yksi mahdollisista vaihtoehdoista tällä hetkellä, Shostak kertoo.

Venäläiset radioastronomit havainnoivat HD 164595:ta kaikkiaan 39 kertaa. Signaalin he havaitsivat vain kerran.

Signaalin löytäneet tähtitieteilijät ovat kaikki arvostettuja tutkijoita. Signaali on tarpeeksi vahva, että se ei voi olla vain pelkää kohinaa, Shostak sanoo.

Signaali on sellainen, jonka vieras avaruuden sivilisaatio voisi lähettää – jos vieras äly tuotti sen, on se paljon edistyneempi kuin me maapallolla.

Vieraan älyn tarvitsi tuottaa 100 miljardia miljardia wattia, jos signaali lähti avaruuteen kaikkiin suuntiin.

Havaitut energiat ovat paljon suurempia kuin se määrä, joka säteilee yhdellä kertaa auringonvalona Maahan.

Vierasta älyä etsivä Seti-instituutti suuntasi sunnuntaina illalla paikallista aikaa Ata-radioteleskooppinsa kohti HD 164595:ta Pohjois-Kaliforniassa. Suunnitelmissa oli tehdä se myös maanantaina illalla.

Tuloksia antennien suuntaamisesta ei ole kerrottu julkisuuteen. Shostak epäili viikonloppuna, että ilmiön taustalla on arkisempi selitys kuin vieraan älyn signaali.

Signaalin on voinut esimerkiksi aiheuttaa Maata kiertävän satelliitin häiriö.

Jos kukaan ei havainnoi signaalia uudelleen, se voi jäädä ikuisesti mysteeriksi, kirjoittaa Mike Wall Space.com-verkkojulkaisussa.