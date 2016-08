Lapamatoon tarkoitettu lääke voi pysäyttää zikan

Tuhansia lääkeyhdisteitä on viime aikoina seulottu ja huomattu, että kaksi niistä tepsii hyvin zikavirukseen.

Ne estävät sitä leviämästä ja vaurioittamasta aivosoluja. Toista näistä aineista käytetään tätä nykyä heisimatojen häätämiseen.

Tutkijat yrittävät kuumeisesti keksiä, miten zikavirusta levittävä epidemia saataisiin pysäytettyä.

Pääosin hyttysten levittämä, mutta myös seksin kautta tarttuva zikavirus voi aiheuttaa halvauksen tai vaurioittaa sikiötä, josta seuraa pienipäisyyttä.

“Uuden lääkkeen kehittäminen vie vuosia ellei vuosikymmeniä. Nyt siihen ei kuitenkaan ole aikaa. Siksi testasimme jo olemassaolevia lääkeyhdisteitä”, lisää professori Hongjun Song Johns Hopkinsin lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Tang ryhmineen viidesrä yliopistosta ja tutkimuslaitoksesta etsi tilanteeseen pikaista apua. He hakivat zikaan purevaa lääkettä 6 000:n tunnetun lääkeaineen joukosta.

Testatut yhdisteet olivat jo joko Yhdysvaltain lääkeviranomaisen hyväksymiä, kokeellisessa hoidossa käytettyjä tai niillä on vähintään osoitettu hoitavia vaikutuksia.

Menetelmä onnistui. Tuhansien yhdisteiden joukosta löytyi kaksikin lupaavaa zikan nujertajaa: emrikasaani ja niklosamidi.

Laboratoriokokeissa nämä yhdisteet pystyivät pysäyttämään zikan leviämisen soluissa. Ne suojelivat esihermosoluja, jotka ovat tärkeitä sikiön aivojen rakentumiselle.

Mikä parasta, yhdisteet tepsivät sekä ennen että jälkeen zikavirukselle altistumista – ne siis ehkäisivät tartuntoja ja paransivat siitä. Paras teho lääkeaineilla oli yhdessä käytettynä.

Tutkijat toivovat pääsevänsä testaamaan pikapuoliin zikalääkettään eläimillä.

Toinen zikan nitistäneistä aineista, niklosamidi, on tosin jo kaupan. Se on yleinen heisi- eli lapamatojen häätämiseen käytetty lääke, joka on eläinkokeissa todettu turvalliseksi myös niille, jotka ovat raskaana.

Teoriassa lääkärit voisivat siis määrätä sitä jo nytkin. Vielä on kuitenkin vielä selvitettävä, tehoaako se raskaana oleviin naisiin – ja varmistettava, että se on turvallinen, tutkijat toteavat.

Tutkimuksen julkaisi Nature Medicine.