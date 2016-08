Jopa 94 valovuoden päästä tullut salaperäinen signaali ei ollut ensimmäinen laatuaan – Mutta miksi sitä ei kuultu uudelleen?

Maailmalla puhuttiin alkuviikosta radiosignaalista, joka tuli Maahan tähden HD 164595 suunnalta, noin 94 valovuoden päästä. Signaali tuli 2,7 senttimetrin aallonpituudella Herkuleen tähdistön suunnalta.

Pari sekuntia kestäneen signaalin havaitsivat Venäjän tiedeakatemian tutkijat jo 15. toukokuuta 2015. Se löytyi Ratan-radioteleskoopilla, joka sijaitsee Kaukasuksella.

Venäläiset eivät pyytäneet aikoinaan Seti-hankkeeseen osallistuneita havainnoimaan kohdetta HD 164595, joten siitä on yhä vain tuo yksi pari sekuntia kestänyt havainto, kirjoittaa Jari Mäkinen Tiedetuubi-verkkopalvelussa.

Tähteä HD 164595 kiertää ainakin yksi planeetta. Se on Neptunuksen kokoa, mutta ei nykyisen käsityksen mukaan elämiseen sopiva.

Signaali oli niin vahva, että Maan ulkopuolisen älyn tutkijat alkoivat pohtia, voisiko se tulla edistyneestä sivilisaatiosta.

Aalto yliopiston Metsähovin radio-observatorion johtaja Joni Tammi sanoo, että ajatus edistyneestä sivilisaatiosta on puhdasta spekulaatiota vielä, sillä mitään merkkejä ei ole saatu.

”On todennäköisempää että se on joku tavallinen signaali. Ei ole syytä olettaa, että jokin muu olisi tällaista lähettänyt. Mahdollisuus ulkopuolisen elämän löytämisestä on kuitenkin mielenkiintoinen. Se on kuin lottovoiton saisi”, Tammi kertoo.

Tammen mukaan ei ole syytä olettaa, että meille lähetettäisiin tarkoituksellisesti signaaleja Maapallon ulkopuolelta. Tammi kuitenkin huomauttaa, että ihmiskunta on itse tehnyt saman.

”Olemme lähettäneet tietoa itsestämme avaruuteen ja kerrottu omasta älyllisestä elämästämme. Jos kuitenkin haluaa herättää huomiota, olisi signaali erilainen. Ajatuksena on se, ettei signaalin tulkinnanvaraisuudesta voisi erehtyä.”

Sunnuntaina ja maanantaina samankaltaista signaalia jo etsittiin, kun tieto venäläisten löydöstä levisi maailmalla.

Maanantaina useita radioteleskooppeja suunnattiin kohteeseen, mutta tähtitieteilijät löysivät vain normaalia radiokohinaa.

Signaalia etsittiin myös arkistoista, joissa on paljon radioteleskooppien havaintotietoja. Vastaavaa signaalia ei löytynyt.

Kuulu Green Bankin radioteleskooppi suunnattiin Länsi-Virginiassa kohti kohuttua tähteä sunnuntaina illalla paikallista aikaa. Sekään ei havainnut säteilypiikkejä tähden suunnasta.

Myös Allenin radioteleskoopit suunnattiin tähteen pohjoisessa Kaliforniassa toisena iltana peräkkäin. Tuloksia ei ole vielä kerrottu.

Löydöstä on nyt julkaistu epävirallinen raportti.

”Venäläiset havaitsivat signaalin erittäin onnekkaasti, tai sitten se oli paikallinen häiriö, joka johtui esimerkiksi laitteiden kalibroinnista”, kirjoittaa Steve Croft Seti-tutkimuskeskuksesta Berkeleystä Kaliforniasta.

Ulkoista älyä etsivä Meti-yhdistyksen puheenjohtaja, tähtitieteilijä Douglas Vakoch sanoi televisiokanava CNN:n mukaan, että suurin rajoite signaalin kanssa on se, että sitä ei ole löydetty uudestaan. Ennen kuin voi luotettavasti olettaa, että signaali tulisi edistyneestä sivilisaatiosta, se pitää Vakochin mukaan nähdä toistamiseen. Sillä voidaan varmistaa, että kyseessä ei ole ohimenevä ilmiö.

Yksi mahdollisuus on, että se oli sotilassatelliitin signaali, kirjoittaa suomalainen Tiedetuubi. Signaali oli näet taajuudella, jota myös sotilaat käyttävät.

Meti-yhdistys aikoo vielä suunnata valoa havainnoivan observatorion teleskoopin tähteä kohti. Observatorio sijaitsee Panamassa. Valitettavasti alueelle oli ennustettu myrskyjä useiksi päiviksi, eikä teleskooppia ole siksi käytetty.

Jos vieras sivilisaatio kohdistaisi signaalin vain Maahan, lähetyksen tarvittaisiin laskujen mukaan 94 valovuoden päästä paljon energiaa.

Maan ulkopuolista älyä etsivän Setin tutkijan Sem Shostakin mukaan lähetykseen tarvittaisiin, ei enempää eikä vähempää, kuin koko ihmiskunnan hetkellisesti käyttämä energia.

Sen saisi ehkä aikaan ehkä sivilisaatio, joka on valjastanut käyttöönsä lähitähtensä tai -tähtiensä kaiken energian.

Neuvostoliittolainen tähtitieteilijä Nikolai Kardašev ehdotti aikoinaan – jo vuonna 1960 – sivilisaatioille eri tyyppejä sen mukaan, miten ne kykenevät valjastamaan energiaa käyttönsä.

Sellainen, joka on valjastanut kaiken kotiplaneettansa energian, olisi K1-tyypin sivilisaatio. K2-tyypin sivilisaatio pystyisi valjastamaan energian säteilevistä tähdistään.

Tammen mukaan signaalin tuottamiseksi tarvittaisiin valtavasti energiaa.

”Sellaisen signaalin lähettämiseen tarvitaan niin paljon energiaa, että sen pitäisi syntyä esimerkiksi fuusioenergialla. Ihmiskunta ei pysty vielä tuottamaan fuusioenergiaa yhtenäisesti.”

Radioteleskoopit ovat historian saatossa poimineet useasti signaaleja, joiden syy on paljastunut varsin arkiseksi.

Häiriön lähteiksi on paljastunut teleskoopin läheisiä virtalähteitä aina mikroaaltouuneista matkapuhelimiin.

Viime vuonna esimerkiksi Parkesin radioteleskoopin käyttäjät Australiassa jäljittivät salaperäisen radiosignaalin kahteen mikroaaltouuniin.

”Meillä on sivilisaatio, joka tuottaa vahvoja signaaleja koko ajan. Sen nimi on ihmiskunta”, kuvaa Shostak Seti-instituutista häiriön lähteitä.

Joni Tammi muistuttaa, että signaalin tarkistaminen on pitkä prosessi, joka vaatii useampien observatorion löydöksen samasta signaalista. Näin voidaan poissulkea mahdolliset paikalliset häiriöt ja laiteviat.

Uutinen jatkuu kuvan jälkeen.

ohio state university

Kuuluisin outo signaali on ehkä Vow! Sen nappasi 15. elokuuta 1977 tähtitieteilijä Jerry R. Ehman radioteleskooppi Big Earillä Ohion osavaltionyliopistossa Yhdysvalloissa. Tuolloinkin radioaalloista etsittiin vieraan älyn merkkejä Seti-hankkeessa.

Hän hämmästyi signaalista niin paljon, että kirjoitti tulostuksen syrjään ”Wow!” eli ”Vau!”. Samaa signaalia ei ole koskaan havaittu uudestaan. Eikä ole mitään varmuutta siitä, että signaali olisi Maan ulkopuolisen älyn lähettämä.

Erikoinen signaali kesti koko havainnon ajan eli 72 sekuntia, jona Big Ear havainnoi samaan suuntaa. Signaalia ei ole löydetty sen jälkeen.

Vaikka havainnot vetivät nyt vesiperän, voi sivilisaatio voi myös yrittää lähettää signaaleja useilla taajuuksilla, sanoo Douglas Vakoch. Hän kuuluu Metiin, ryhmittymään, joka haluaisi myös lähettää viestejä mahdollisille Maan ulkopuolisille asukkaille.

”Ehkä emme olleet viime päivinä samalla taajuudella”, hän sanoo.

Merkkejä Maan ulkopuolisesta elämästä

science photo library

On listattu useita merkkejä, joista ihminen voisi havaita vieraan sivilisaation avaruudessa. Ne tulevat yhä enemmän ajankohtaisiksi, koska havaintolaitteet tarkentuvat, kertoo esimerkiksi New Scientist:

Kaasukehän biojälki. Esimerkiksi maapalolla lähes kaikki eläimet hengittävät happea ja päästävät hiilidioksidia ja kasvit tekevät päinvastoin. Tietyt bakteerit puolestaan suoltavat ilmakehään biojälkenä metaania ja ammoniakkia. Tällaisia biojälkiä voisi ehkä havaita myös muilta planeetoilta.

Myrkylliset kaasut. Eksoplaneetalla velloo ehkä myös keinotekoisia kaasuja, joita paikallinen sivilisaatio on tuottanut. Yksi tapa on etsiä kemiallisia kaasuja, joita mekin olemme tuottaneet, kuten esimerkiksi cfc-kaasuja eli kloorifluorihiilivetyjä. Niiden valmistus kiellettiin maapallolla vuonna 1985. Jotkut kaasut säilyvät ilmakehässä kymmeniä tai jopa tuhansia vuosia, ja ne ehkä voitaisiin havaita.

Kaupunkien valot. Maailman suurin kaupunkikeskus Tokio voitaisiin havaita nykyisin keinoin aurinkokunnan reunalta, esimerkiksi Pluton pinnalta. Lähimpien eksoplaneettojen lähitarkasteluun tarvittaisiin avaruusteleskooppi, jonka peilin läpimitta olisi 200 metriä. Mitta on noin 40-kertainen verrattuna esimerkiksi James Webb -avaruusteleskoopin peilin läpimittaan, joka kohoaa avaruuteen vuonna 2018.

Avaruusalukset. Jos vieraan sivilisaation avaruusalukset toimivat ydinreaktioilla, voitaisiin niiden jälkiä ehkä havaita, jos alukset ovat tarpeeksi lähellä.

Isot rakennelmat. Fyysikko ja insinööri Freeman Dyson, esitti jo vuonna 1960, että voisimme etsiä todisteita isoista avaruuden insinöörihankkeista. Vieras sivilisaatio varmaankin rakentaisi isompia rakennelmia kuin esimerkiksi Egyptin pyramidit. Nämä voisivat erottua avaruudesta. Avaruusteleskooppi Kepler on nähnyt valoisuuden vaihtelua niin kutsutulla Tabbyn tähdellä. Sitäkin joku on epäillyt vieraan älyn tekosiksi. Tähden lähellä olisi meneillään jokin megaluokan rakennushanke.

Sivilisaation jäänteet. Jo hävinneet sivilisaatiot saattaisivat myös erottua avaruudessa. Tähtitieteilijä Duncan Forgan on pohtinut tällaisia näkymiä. Räjähtävät ydinpommit esimerkiksi vapauttaisivat runsaasti gammasäteilyä.