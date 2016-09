Dawn-luotain tutki läheltä kääpiöplaneetta Cereksen jäät ja kraatterit

Dawn-luotain lopettelee urakkaansa kääpiöplaneetta Cereksen ympärillä. Dawn on ainoa luotain, joka on nyt kiertänyt ja tutkinut kahta avaruuden kohdetta, jotka ovat jotain muuta kuin planeetan ja kuun yhdistelmä.

Jos käy hyvin, luotain vierailee vielä kolmannella kohteella asteroidivyöhykkeellä, joka on Marsin ja Jupiterin välissä. Dawnilla olisi siihen vielä polttoaine ksenonia.

Dawnia ei ohjata Cereksen pintaan, koska luotainta ei ole steriloitu mikrobeista.

Dawnin päätehtävä päättyi 30. kesäkuuta. Science-tiedelehti julkaisi juuri raportin Cereksen pinnan tutkimuksista. Aineisto on koottu mittauksista ja kuvista, jotka Dawn otti eri kiertoradoilta yli vuoden aikana.

Dawn lähetettiin syyskuussa 2007 tutkimaan kahta asteroidivyöhykkeen kohdetta. Asteroidi Vestan kiertoradalle se saapui heinäkuussa 2015 ja Cereksen kiertoradalle maaliskuussa 2015.

Tähtitieteilijät löysivät Cereksen jo vuonna 1801 ja Vestan vuonna 1807. Nyt, yli 200 vuotta myöhemmin, ne molemmat on kuvattu läheltä.

Lennonjohto siirsi Dawnin perjantaina ylemmäs sen alimmalta kiertoradaltaan 385 kilometristä. Luotain oli siis lähempänä Cerestä kuin avaruusasema ISS on nyt Maata.

Siellä Dawn tutkii yhä Cerestä etäämpää, kunnes Nasa päättää luotaimen kohtalosta.

Ceres on suhteellisen pieni, mutta sillä saattaa silti olla hento kaasukehä, Science-lehti kertoo. Ceres on mittausten lisäksi kuvannut esimerkiksi viiden kilometrin korkuista jäistä Ahuna Mons -vuorta.

”Cereksen maailma on yllättävän monipuolinen. Sillä on selvästi geologinen aktiivinen menneisyys”, sanoo Chris Russell Science Dailyn tiedotteessa. Hän on Dawn-lennon päätutkija Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa.

Viisi kilometriä korkea jäinen vuori Ahuna Mons on todennäköisesti alkuperältään tuliperäinen. Ahuna Mons on syytänyt Cerekselle aiemmin nestemäistä vettä.

Cereksen kuori on paikoin murtunut. Eri paikoissa erottuu kirkkaita alueita, jotka koostuvat jäistä ja suoloista. Näin arvuuttelu Cereksen valkeiden pisteiden koostumuksesta on saatu päätökseen.

Eniten heijastavia pintoja on Occatorin kraatterissa. Löydöt viittaavat siihen, että Cereksen kuoressa on paljon vesijäätä.

Kraattereiden eri muodot taas viittaavat siihen, että Cereksen kuori on kiven ja jään sekoitusta.

Epätasainen kraattereiden jakautuminen Cereksen pinnalla osoittaa, että kuori ei ole yhtenäinen ja että Ceres on käynyt läpi monimutkaisen geologisen evoluution, tutkijat sanovat.

Nasa