Tutkimus: Seksi on terveellistä vanhemmille naisille muttei miehille

Seksi on terveellistä, toitottavat otsikot tavan takaa. Niin se onkin, mutta ei kaikille, väittävät yhdysvaltalaiset tutkijat.

Asia kävi ilmi, kun sosiologi Hui Liu kollegoineen Michiganin osavaltion yliopistosta kartoitti yli 2000:n 57–85-vuotiaan miehen ja naisen terveyttä. Heistä kerättiin tiedot uudestaan viisi vuotta myöhemmin.

Analyysi osoitti, että seksi käy ikääntyvien miesten sydämelle. Naisten sydäntä se näyttää sen sijaan suojaavan.

Miehet, jotka harrastivat seksiä kerran tai useammin viikossa, saivat todennäköisemmin sydänkohtauksen tai muita verenkierto-ongelmia seuraavan viiden vuoden aikana kuin ne, jotka eivät olleet seksuaalisesti aktiivisia.

”Silmiinpistävää tuloksissa oli se, että kerta viikossa liki tuplasi vanhempien miesten sydänoireiden riskin niihin verrattuna, jotka eivät harrasta seksiä”, Liu sanoo tiedotteessa.

”Lisäksi miesten, jotka pitivät seksiä kumppaninsa kanssa erityisen miellyttävänä tai tyydyttävänä, riski oli suurempi kuin niiden, jotka eivät kokeneet näin”, Liu jatkaa.

Liun mukaan tulos vihjaa, että seksisuhteen paineet ja vaatimukset käyvät rankemmiksi, kun mies vanhenee.

”Koska ikääntyvillä miehillä on nuorempia suurempia ongelmia saada orgasmi joko terveydellisistä tai tunnesyistä, he saattavat ponnistella väsymykseen asti. Kliimaksin saavuttaminen rasittaa sydän- ja verenkiertojärjestelmää aiempaa enemmän”, Liu selittää.

Mieskuntoa kohentavilla lääkkeilläkin voi olla osuutta asiaan.

”Vaikka tieteellinen näyttö on vielä vähäistä, on todennäköistä, että tällaisilla lääkeaineilla ja valmisteilla on kielteinen vaikutus vanhempien miesten verenkiertoon.”

Voi olla, että maltillinen määrä seksiä on hyväksi myös vanhoille miehille, mutta liian usein harjoitettu tai liian nautinnollinen seksi voi olla riski sydämelle, Liu kiteyttää.

Siksi lääkärien olisi ehkä syytä seuloa seksuaalisesti aktiiviset ikämiehet ja varmistaa, ettei heillä ole sydän- ja verenkiertopulmia.

Naisten tilanne oli toinen. Tutkimuksen mukaan juuri niillä naisilla, jotka nauttivat suuresti seksistä, oli pienempi riski kärsiä korkeasta verenpaineesta kuin niillä, jotka eivät tykänneet seksistä.

”Naisille meillä on hyviä uutisia: laadukas seksi voi suojata vanhempia naisia sydän- ja verenkiertoriskeiltä”, Liu sanoo.

Aiempien tutkimusten mukaan lujat, läheiset suhteet ovat tärkeä sosiaalisen ja emotionaalisen tuen lähde. Se voi vähentää stressiä ja edistää psykologista hyvinvointia, mikä taas näkyy sydänterveydessä.

“Tämä voi olla olennaisempaa naisille kuin miehille”, Liu aprikoi. Myös orgasmissa vapautuvat hormonit saattavat edistää naisen terveyttä.

Tutkimuksen julkaisi Journal of Health and Social Behavior.