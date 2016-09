Tutkimus: Keisarileikkaus lisää lapsen lihomisriskiä

Keisarileikkauksella maailmaan tulleesta lapsesta kasvaa 64 prosenttia todennäköisemmin lihava kuin alateitse syntyneestä sisaruksestaan. Ilmiön huomasivat yhdysvaltalaiset tutkijat.

Sektio eli keisarileikkaus on tarpeen, jos vauva tai äiti on syystä tai toisesta vaarassa. Joskus se tehdään myös siksi, että äiti kärsii ankarasta synnytyspelosta.

Joissakin maissa sektio on yleistynyt myös ”mukavuussyistä”. Synnytys voidaan sen avulla aikatauluttaa omaan kalenteriin sopivaksi.

Kevein perustein sektiopäätöstä ei kuitenkaan kannata tehdä, esittää tutkija Jorge Chavarro Harvardin yliopistosta kollegoineen.

Leikkauksessa on haittansa. Sektiolapsi jää esimerkiksi ilman mikrobikylpyä, jonka alateitse syntyvä lapsi saa äidiltään pusertuessaan synnytyskanavan läpi.

Tämä saattaa vaikuttaa lapsen lihomisherkkyyteen, Chavarro kumppaneineen toteaa tiedotteessa.

Tutkijaryhmä selvitti synnytystavan yhteyttä lapsen lihavuuteen 22 000 lapsen aineistosta. Heistä 4 900 syntyi sektiolla. Lapsia seurattiin lapsuudesta varhaiseen aikuisuuteen.

Ilmeni, että sektio lisäsi lapsen lihomisen riskiä 15 prosentilla senkin jälkeen, kun muita selittäviä tekijöitä otettiin huomioon.

Perheen sisällä ero oli vielä suurempi. Keisarileikkauksella syntyneestä lapsesta kasvoi 64 prosenttia todennäköisemmin lihava kuin alateitse syntyneestä sisaruksestaan.

Alateitse maailmaan syntynyt vauva, jonka äiti oli synnyttänyt edellisen lapsensa sektiolla, pysyi normaalipainoisena kolmanneksen todennäköisemmin kuin sellainen, jonka äidillä oli takanaan useita sektiosynnytyksiä.

Tutkimus julkaistiin JAMA Pediatric-lehdessä.

Aineisto ei kertonut keisarinleikkauksen syistä eikä tarkempaa tietoa synnytyksen kulusta. Tutkijoilla ei myöskään ollut tietoja lapsen suolistomikrobeista tai muista biologisista tekijöistä, joista tulosta selittäviä syitä ja mekanismeja olisi voitu eritellä.

He kuitenkin arvelevat, että herkkyys lihomiseen juontuu synnytystavan aiheuttamasta erosta vauvan suolistomikrobistoon.

”Yhteys kannattaa ottaa huomioon, kun puntaroidaan sektiota ilman selkeää lääketieteellistä syytä”, sanoo Chavarro kollegoineen.

Yhdysvalloissa sektio eli keisarileikkaus on nykyään yleisin leikkaus, joka tehdään sairaaloissa.

Yhdysvalloissa joka kolmas lapsi syntyy keisarileikkauksella. Kyproksella sektiolla syntyy lapsista peräti joka toinen, Italiassa 38 prosenttia.

Islannissa 14,8 prosenttia ja Suomessa 16,8 prosenttia syntyy keisarileikkauksella. Se on suhteellisesti vähiten Euroopassa, raportoi International Journal of Obstetrics and Gynaecologists viime vuonna.