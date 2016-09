BBC: Alppien jäätä on alettu siirtää kohti Etelämannerta – näytteet halutaan turvaan kunnon pakkaseen

Alppien jäästä on alettu siirtää näytteitä kohti Etelämannerta. Tällainen operaatio sotii arkijärkeä vastaan, mutta sillä on perustelunsa.

Alppien vanhoja jäätiköitä on kairattu syvälle. Näytteiden jään ilmakupliin on kirjautunut maapallon ilmaston historiaa. Todisteet on parasta viedä kunnon pakkaseen nyt, koska Alppien jäätiköt sulavat yhä.

Monet ilmakehän yhdisteet ovat lumihiutaleissa, ja osa hiutaleista päätyy kerrostamaan jäätiköitä. Poraamalla jään tutkivat voivat mennä ajassa taaksepäin ja kirjata planeetan mennyttä ilmastoa.

Jäämassaa on Alpeilla menetetty jo paljon. Osa pintakerrosten jäätiköistä sulanut ja sulanut vesi tihkuu alaspäin syvemmälle jäähän. Samalla se sekoittaa jääkerroksista kertynyttä tietoa tai se katoaa.

Jo yli 400 jääkairauksien näytettä on siirretty isoon pakastimeen, ensiksi lähelle. Se on ensi askel kohti jäistä suojaa, joka rakennetaan Etelämantereelle. Ikipakkasessa jääkairaukset ovat turvassa.

”Jokainen Alppien jäätikkö alle 3 500 metrin korkeudessa sulaa vuosisadan loppuun mennessä”, selittää tutkija Jerome Chappellaz Ranskan kansallisesta tutkimuskeskuksesta BBC:lle. Hän on hankkeen vetäjiä.

Tutkijat valitsivat kairauksiin Col du Domen jäätikön. Se on aivan Alppien korkeimman huipun eli Mont Blancin alapuolella. Kairaajat ovat nyt saaneet loppuun kolme jääkairausta. Pora upposi jäässä 130 metrin syvyyteen.

Col du Domen jäätä säilytetään nyt pakastimessa Grenoblen Alppien yliopistossa. Etelämantereelle valmistuu pysyvä lumiluola kahden vuoden kuluessa. Se sijaitsee Ranskan ja Italian yhteisellä tutkimusasemalla noin 1 500 kilometrin päässä Etelänavalta.

Hanke on kilpajuoksua aikaa vastaan, sanoo professori Carlo Barbante sanoo Venetsian tutkimusinstituutista ranskalais-italialaisesta yhteishankkeesta. Ranskasta on mukana Grenoblen yliopisto.

Jääkairaukset rahoitetaan lahjoituksilla. Jäätutkijat aikovat ennen pitkää toteuttaa samanlaisen operaation Bolivian Andeilla.