Queenin Freddie Mercury kiertää nyt myös Auringon ympäri

Queen-yhtyeen edesmennyt laulaja ja johtohahmo Freddie Mercury oli jo taivaallinen. Hänen nimessään kun oli jo ennestään yksi taivaankappale. Sana Mercury tarkoittaa englanniksi aurinkokuntamme planeettaa Merkuriusta.

Mutta äsken Mercury pääsi taas taivaisiin. Hän sai juuri nimensä toisellekin taivaankappaleelle.

Yksi asteroidi asteroidivyöhykkeellä, planeettojen Mars ja Jupiter välissä, on näet nimetty Mercuryksi laulajan mukaan.

Kunnianosoituksesta kertoi sunnuntaina videolla Brian May Mercuryn syntymäpäiväjuhlissa Montreuxissa Sveitsissä. Mercury olisi täyttänyt 70 vuotta sunnuntaina 4. syyskuuta.

May on entinen Queenin kitaristi, joka on myös väitellyt astrofyysikko.

Tohtori May sanoi, että asteroidi on leveimmillään lähes kolme kilometriä ja että se heijastaa vain kolmasosan siihen osuvasta auringonvalosta.

Asteroidi kiertää Auringon ympäri vauhdikkaasti, lähes 20 kilometriä sekunnissa. Sen rata on soikea. Asteroidi Mercury ei käy laskujen mukaan koskaan lähempänä kuin vajaan 300 miljoonan kilometrin päässä Maasta.

”Mercuryn näkemiseen tarvitaankin melko hyvä kaukoputki. Se näkyy vain valopisteenä. Ehkä jonain päivänä silti me menemme sinne”, sanoi May.

Avaruuskiven nimi oli aiemmin vain luettelonimi eli asteroidi 17473. Uuden nimen tunnusti ja risti Kansainvälisen tähtitieteen unionin Pienplaneettakeskus, joka on osa Smithsonianin observatoriota Cambridgessa, lähellä Bostonia Yhdysvaltain itärannikolla.

Keskus tutkii ja nimeää aurinkokuntamme pikkuplaneettoja, komeettoja ja kuita. Myös Brian May on saanut siltä tunnustuksen eli oman asteroidin.

May näytti seuraavan tilaisuudessa hieman pala kurkussa, kun tähtitieteilijät luettelivat Mercuryn saavutuksia musiikin alalla.

Mercury kuoli 45-vuotiaana Lontoossa vuonna 1991 sairastettuaan aidsia. Samana vuonna löytyi myös asteroidi, joka kantaa nyt hänen nimeään, kertoo The New York Times.