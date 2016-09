Norjalainen koulu tarjoaa pian tietokonepelejä liikunnan vaihtoehdoksi

Norjalainen koulu tarjoaa ensi vuonna e-urheilua eli elektronista urheilua tavallisen liikunnan vaihtoehdoksi.

Kursseja ei ole vielä täysin suunniteltu, mutta Garnes Vidaregåande Skule Bergenin kaupungissa aikoo tarjota tietokoneilla pelaamista opetusohjelmassaan, osana urheilutunteja.

E-urheilu on tietokoneella pelaamista, joko yksin tai joukkueena.

Koulu suunnittelee Bergenissä pelihuonetta, jossa on 15 pelaamiseen sopivaa tehokasta tietokonetta. Kurssilla on 30 opiskelijaa kerrallaan.

Suunnitelmissa on, että kurssilla puolet pelaa videopelejä eli e-urheilee ja toinen puolisko tekee sillä aikaa fyysisiä harjoituksia.

Liikunta on suunniteltu niitä taitoja varten, joita tarvitaan e-urheilussa. Esimerkkeinä tästä on mainittu hyvä keskittyminen ja hyvät refleksit, kertoo Iflscience.

Ainakaan missään Skandinavian maassa ei ole aiemmin tarjottu e-urheilua vaihtoehdoksi koululaisille. Opetussuunnitelman vaatimuksia sovelletaan myös e-urheiluun, sanoo Petter Grahl Johnstadt, joka hallinnoi koulun kursseja. Hän kertoi suunnitelmista Datoblast-verkkojulkaisulle.

Koululaisia arvioidaan esimerkiksi sen mukaan, miten hyvin kommunikoivat osana joukkuetta pelatessaan.

Samoin arvosanaan vaikuttaa se, miten e-urheilija osaa peliin liittyviä taktiikoita ja strategioita.

Bergeniläinen koulu on koonnut listan peleistä, joita se pitää hyvinä e-urheiluun. Koulu on myös pyytänyt oppilaita valitsemaan suosikkejaan, joita pelataan oppitunnilla. Valinta on tehtävä joukkuepeleistä, kuten Dota 2, Counter-Strike ja League of Legends.

E-urheilua opiskellaan viisi tuntia viikossa. Lisäksi koulu tarjoaa vapaa-ajan tilat, joissa voi hioa taitojaan. Koulu haluaa myös, että opiskelijat muodostaisivat joukkueita e-urheilun turnauksiin.