Uusi tutkimus yllätti: Kirahveja onkin neljää eri lajia

Laaja geenitutkimus osoitti yllättäen, että kirahveja on montaa eri lajeja. Tähän asti kirahvit on luokiteltu kuuluviksi samaan Giraffa camelopardalis -lajiin.

Kalifornian yliopiston tutkijat tosin esittivät tosin jo vuonna 2007, että lajeja voi olla useampia. Nyt paljastui, että niitä on peräti neljä. Geneettiset erot kirahvilajien välillä ovat vähintään yhtä suuret kuin jää- ja ruskeakarhuilla.

”Olimme hyvin yllättyneitä, koska erot kirahvien anatomiassa ja turkin kuvioissa ovat vähäisiä”, sanoo geenitutkija Axel Janke saksalaisesta Senckenberg-tutkimuskeskuksesta.

Vaikka kirahvien määrä on huvennut nopeasti alle 100 000 yksilön, niiden tutkimukseen ei ole kiinnitetty niin paljoa huomiota kuin esimerkiksi norsuihin ja gorilloihin, tutkijat huomauttavat tiedotteessa.

Geenitutkimusta varten kerättiin näytteitä 190 kirahvista joka puolelta Afrikkaa, konfliktialueiltakin. Kirjo sisälsi kaikki aiemmin tunnistetut yhdeksän alalajia.

Analyysi paljasti, että geenien perusteella erillisiä eläinryhmiä on neljä. Ne eivät ilmeisesti lisäänny luonnossa keskenään. Nämä lajit ovat eteläafrikankirahvi Giraffa giraffa, masainkirahvi G. tippelskirchi, verkkokirahvi G. reticulata sekä pohjoisafrikankirahvi G. camelopardalis, jonka alalaji on nubiankirahvi G. c. camelopardalis.

Tulokset vaikuttavat kirahvien suojeluun, tutkijat huomauttavat.

”Kirahvilajien uhanalaisuus ja suojelun tavoitteet voidaan määritellä ja kohdentaa tarkemmin”, toivoo tutkimuksen näytteet toimittanut Julian Fennessy Kirahvisuojelusäätiöstä Namibiasta.

”Esimerkiksi villejä pohjoisafrikankirahveja on jäljellä alle 4 750 ja verkkokirahveja alle 8 700 yksilöä. Erillisinä lajeina ne ovat uhanalaisimpien suurten nisäkkäiden joukossa maailmassa”, hän lisää.

Tutkimuksen julkaisi Current Biology.