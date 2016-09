Lihastohtori vastaa Sfäärissä: Kasvaako lihas paremmin pienillä vai isoilla painoilla?

Kasvaako lihas vain maksimipainoilla runnomalla, vai voiko pikkupainoilla huitomalla päästä yhtä hyvään lopputulokseen? Kummankin paremmuudesta tulee vahvoja perusteluja niin tavan kuntoilijoilta, personal trainereilta kuin tutkimuksia raportoivista uutisistakin.

Liikuntafysiologian dosentti Juha Hulmi Jyväskylän yliopistosta on tullut kansalle tutuksi Lihastohtorina, joka ruotii treenaamista tutkimustiedon pohjalta samannimisessä blogissaan. Hänen mukaansa sekä suurissa että pienissä painoissa pitäytyvä menettää joitain lihasharjoittelun hyötyjä.

”Lihasmassan maksimoimiseksi kannattaa yhdistää molempia”, hän toteaa HSTV:n tiedeohjelman Sfäärin tämänkertaisessa jaksossa.

Tämän väitteensä tieteellisten perustelujen lisäksi Hulmi kertoo muun muassa, miksi lihaksiaan kannattaa treenata, vaikka ei olisi kiinnostunut niiden ulkonäöstä tai suorituskyvystä.

Kuluneen viikon tiedeuutisia Sfäärissä ruotii tällä kertaa stand up -koomikko Teemu Vesterinen, joka muun muassa paljastaa, miksi aikoo kieltäytyä seksistä vanhuksena.

Haluatko timmin takapuolen? Tässä Lihastohtori Juha Hulmin ja PT Jarno Lemmelän pakaratreeni

Juha Hulmi on lihaskasvua tutkinut liikuntatieteen dosentti Jyväskylän yliopistosta. Hänen Lihastohtori-blogillaan on kuukaudessa jopa 80 000 lukijaa. Tässä Juha Hulmin ohjeistus tiukkaan takapuoleen. LIIKE 1: JALKAKYYKKY Jalkakyykky on tärkeä perusliike, jossa on käytössä iso lihasmassa. Liike tulee tehdä melko syvälle tai hieman taakse, jotta pakarat joutuvat tekemään töitä lonkan ojennukseen. Jalkakyykkyä on hankala korvata muulla liikkeellä, mutta sitä voi yrittää muokata itselleen sopivaksi. LIIKE 2: YHDEN JALAN KYYKKY Yhden jalan kyykky on jalkakyykkyä helpompi kohdistaa pakaroille, koska liikkeessä kyykistytään taakse. Liike on teknisesti hieman haastava, mutta Smith-laitteessa helpompi. Yhden jalan prässi tai yhden jalan maastaveto ovat myös vastaavia hyviä liikkeitä. LIIKE 3: LANTION NOSTO Lantion nosto aktivoi pakaralihakset kaikkein tehokkaimmin. Kuormitus on suurta liikkeen lopussa toisin kuin kyykyssä. Tämä liike on myös helppoa tehdä kovaan uupumukseen asti.

