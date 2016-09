Tutkimus: Nuuskaaminen vahingoittaa verisuonia – riskinä sepelvaltimotauti

Nuuskaajien suonissa näkyy merkkejä, jotka ennakoivat sydän- ja verisuonitauteja, havaitsivat norjalaistutkijat.

Suunuuska on suosittua eritoten Ruotsissa, missä sen myynti on edelleen sallittua toisin kuin muissa Pohjoismaissa. Myyntikiellosta huolimatta nuuskaaminen on lisääntynyt myös Norjassa ja Suomessa erityisesti nuorten miesten keskuudessa.

Koska nuuskaa ei polteta, sitä pidetään vähemmän haitallisena kuin tupakointia. Nuuska on kuitenkin tutkimuksissa yhdistetty joihinkin syöpiin, sepelvaltimotautiin, sydäninfarkteihin sekä aivohalvauksiin.

Tutkimusten otokset ovat tähän asti olleet pieniä. Norjan teknis-luonnontieteellisen yliopiston tutkijat halusivat selvittää nuuskan vaikutuksia kattavammin ja kartoittivat siksi lähes 1 600:n yli 20-vuotiaan terveen norjalaismiehen tupakointia ja terveydentilaa.

Miesten kuntoa arvioitiin mittaamalla maksimaalista hapenottokykyä. Verisuonten kuntoa tutkittiin myös kaikukuvausmenetelmällä. On nimittäin todettu, että valtimoiden sisäseinämän eli endoteelin laajenemiskyky kertoo verisuoniston tulevaisuudesta: muutokset ennakoivat muun muassa sepelvaltimotautia.

Norjalaisaineisto osoitti, että tyypillinen nuuskaaja on nuorempi, hyväkuntoisempi, korkeammin koulutettu, hyvätuloisempi ja syö terveellisemmin kuin keskivertotupakoitsija – aivan kuten tupakoimattomatkin keskimäärin.

Tästä huolimatta nuuskaajien valtimoiden sisäpinta jousti huonommin kuin tupakoimattomien. Tulos piti, vaikka ikä ja sosioekonominen asema otettiin huomioon.

Fyysisesti huonokuntoisten nuuskaajien endoteeli toimi jopa kehnommin tupakoitsijoiden. Heikointa verisuonten sisäseinämän toiminta oli niillä, jotka käyttivät sekä nuuskaa että polttivat tupakkaa.

Aiemmin on todettu, että nuuskaaminen on yhteydessä esimerkiksi sykkeen tihenemiseen ja verenpaineen kohoamiseen, mikä voi osaltaan selittää nuuskan käytön kytköstä sydänongelmiin.

Valtimoiden sisäseinämän toiminnan heikentyminen voi olla varhainen varoitus tulevasta sydän- ja verisuonitaudista. Sohvaperunanuuskaajien riski sairastua voi olla vielä suurempi, tutkijat kiteyttävät PloS ONE -lehdessä.