Jussi Varkki, 8

Jos molemmat kiihdyttävät paikaltaan, Usain Bolt on maalissa kauan ennen metrojunaa. Boltin hallussa oleva 100 metrin maailmanennätys on 9,58 sekuntia. Pysähdyksistä lähtevä metrojuna ehtisi maaliin vasta yli viisi sekuntia myöhemmin, ajassa 14,9.

Boltin lähtö on metroon verrattuna niin nopea, että Bolt pysyisi edellä vielä 200 metrinkin kohdalla. Boltin 200 metrin maailmanennätys on 19,19 sekuntia. Metro tulisi maaliin noin kaksi sekuntia myöhemmin, ajassa 21,1.

Pian tämän jälkeen metro kuitenkin ohittaisi Boltin.

Metron huippunopeus on noin 80 kilometriä tunnissa, kun Boltilla se on parhaimmillaan reilut 44 kilometriä tunnissa. Bolt ei myöskään kykene pitämään huippuvauhtia kuin hetken. 400 metrillä metro olisikin jo selvästi Boltia nopeampi. Se ehtisi maaliin 30,3 sekunnissa, kun Boltin 400 metrin ennätys on 45,28 sekuntia.

Tero Hagberg

liikennepäällikkö

HKL-liikennöinti