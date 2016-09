Veikko Tamminen, 6

Mikään ylikansallinen sopimus tai taho ei sinänsä velvoita maata perustamaan itselleen pääkaupunkia. Silti kaikilla tunnetuilla valtioilla on pääkaupunki. Tämä johtuu valtion olemuksesta.

Valtiolla on oltava hallinto: poliittinen päätöksentekokoneisto ja sitä tukeva virkamieskunta. Yleensä ne sijaitsevat käytännön syistä yhdessä jossakin kaupungissa. Tätä kaupunkia pidetään pääkaupunkina.

Pääkaupungeilla on merkitystä myös maiden välisille suhteille. Esimerkiksi suurlähetystöt perustetaan pääkaupunkeihin.

Vaikka pääkaupunki on yleensä valtion tai osavaltion suurin kaupunki, näin ei aina tarvitse olla. Esimerkiksi Texasin kaksi suurinta kaupunkia ovat Dallas ja Houston, mutta pääkaupunki on pikkuruisessa Austinissa.

Joskus pääkaupungin lisäksi voi olla myös erillinen hallintokaupunki. Näin on esimerkiksi Alankomaissa, jossa Amsterdam on pääkaupunki, mutta hallinto sijaitsee Haagissa. Tällöin pääkaupungin asema on enemmän symbolinen.

Markku Löytönen

maantieteen professori

Helsingin yliopisto