Käsitys ”linnunaivoista” joutaa romukoppaan – pulut osaavat jopa hieman lukea, paljastaa uusi tutkimus

Tutkijat ovat onnistuneet opettamaan pulut, eli virallisesti kyyhkyset, lukemaan tai ainakin tunnistamaan kymmeniä sanoja. Ne oppivat myös erottamaan yksittäisiä tavuja sekä oikeat sanat väärin kirjoitetuista tai täysin keksityistä sanoista.

Pelkkää aapista tankkaamalla kielellisten untuvikkojen opetus ei tapahtunut, vaan saksalaisista ja uusiseelantilaisista tutkijoista koostuneen ryhmän opetusmetodi oli monivaiheinen. Ensin pulut opetettiin syömään ruokinta-automaatista, sitten tunnistamaan muotoja ja lopulta sanoja.

Jo aiemmin on tiedetty, että vaikka pulut eivät aina erota heinää ranskanperunasta, ne pystyvät arvioimaan muun muassa lajitovereidensa johtamiskykyjä.

Tutkijoilla oli aluksi 18 lintua, joista he valitsivat testeillä neljä älykkäintä. Nämä neljä opetettiin ensin tunnistamaan nelikirjaimiset sanat keksityistä. Linnut kykenivät erottamaan sanoista myös sellaiset, joissa oli oikeat kirjaimet, mutta järjestys oli väärä. Tässä suhteessa kyyhkysten taidot olivat tutkijoiden mukaan lähempänä ihmistä kuin paviaaneilla.

Kokeen loppuvaiheessa neljä nerokkainta kyyhkystä osasi erottaa 26–58 sanaa. Kun kyyhkyt siis oppivat keskimäärin 43 sanaa, ovat paviaanit tutkijoiden mukaan oppineet 139 sanaa.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa PNAS -tiedejulkaisusarjassa, ja siitä on uutisoinut muiden muassa Popular Science. PNAS on lyhenne sanoista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.