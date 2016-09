Tesla-miljonääri Elon Musk haluaa nyt ihmiset Marsiin ja muille aurinkokunnan planeetoille – mutta kuinka mahdollista se on?

Yksityisen avaruusraketteja ja -aluksia suunnittelevan SpaceX-yrityksen toimitusjohtaja ja sähköautoyhtiö Teslan sekä PayPal-maksujärjestelmän perustaja Elon Musk katsoo jo Mars-planeetan asuttamistakin pidemmälle.

Musk kehuskeli viime viikolla Twitter-tilillään yhtiönsä suunnitteleman laskeutumisaluksen soveltuvan myös muualle kuin Marsiin.

Mars-planeetan asuttamiseen viittaavalla nimellä varustettu ”Mars Colonial Transporter” (MTC) onkin saanut nyt uuden, entistäkin kunnianhimoisemman nimen ”Interplanetary Transport System” (ITS), kertoo Ars Technica -julkaisu.

Noin sata tonnia tarvikkeita tai sata ihmistä kuljettavaa laskeutumisalusta kutsutaan siis vapaasti suomennettuna ”Planeettojenväliseksi liikennejärjestelmäksi”.

Turns out MCT can go well beyond Mars, so will need a new name…