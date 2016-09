Tutkimus: Vuoristoratakyyti parantaa virtsakivet jopa 64 prosentin todennäköisyydellä

Vuoristorata voi hoitaa virtsakivet, todisti amerikkalaisten tutkijoiden tekemä tieteellinen koe.

Joskus virtsateihin saostuu ja jumittuu kiinteitä kappaleita, jotka aiheuttavat kipua. Tällaisista munuais- eli virtsakivistä kärsii joskus joka kymmenes suomalainen. Useimmiten kivet poistuvat itsestään pissatessa, mutta toisinaan ne joudutaan murskaamaan paineaallolla tai poistamaan tähystysleikkauksessa.

Yhdysvaltalaiset tutkijat esittävät The Journal of the American Osteopathic Association -lehdessä hauskemman konstin jämähtäneiden virtsakivien irrotukseen: vuoristorata-ajelun.

Urologian emeritusprofessori David Wartinger Michiganin yliopistosta päätti testata hassulta kuulostavaa ideaa sen jälkeen, kun usea virtsakivipotilas oli ilmoittanut päässeensä eroon vaivastaan huristeltuaan vuoristoradassa.

Tutkijat valmistivat 3d-printterillä läpinäkyvän silikonimallin munuaisista. Malli täytettiin virtsalla, ja tiehyisiin asetettiin kolme erikokoista munuaiskiveä. Sitten tutkijat laittoivat mallin selkäreppuun ja hyppäsivät Big Thunder Mountain Railroad -vuoristoradan kyytiin Floridan Disneyworldissä. Testiajoja tehtiin istuen eri kohdissa junaa.

Tulos oli, että jos matkustaja kökötti junan takaosassa, virtsakiven irtoamisprosentiksi tuli 64 – riippumatta kiven koosta tai sijainnista virtsateissä. Sen sijaan junan etupenkissä kivestä pääsi eroon vain 17 prosentin varmuudella.

Wartinger kollegoineen päätteli, että vuoristorata on suhteellisen edullinen ja helppo keino ehkäistä virtsakivikipuja.

Näyttää myös siltä, että ”vuoristoratahoitoon” ei tarvita päätähuimavaa kieputusta, vaan kivet saavat kyytiä jo varsin maltillisella röykytyksellä. Voit tarkastaa tutkimusradan itse Youtube-videosta. Vaunu lähtee liikkeelle kohdassa 4:50.