Suomalaistutkimus: Lonkan tekonivelleikkaukseen tulevien naisten luut yllättävän heikossa kunnossa

Lonkan tekonivelleikkaukseen tulevien naispotilaiden luut ovat tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan yllättävän heikossa kunnossa – luukadon tai alkavan luukadon heikentämiä. Tämä voi hidastaa tekonivelen kiinnittymistä.

Havainnon naispotilaiden yllättävän yleisestä luukadosta teki Turun yliopistossa juuri väitellyt solubiologi Jessica Alm.

”Lonkan nivelrikon leikkaushoitoon tulevista naisista peräti kolmella neljästä eli 74 prosentilla oli osteoporoosi tai sen esiaste osteopenia – eivätkä he itse tienneet asiasta”, Alm sanoo. Alm tutki Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 61 naista, joille asennettiin lonkan tekonivel.

Varsinaisesti Almin piti tutkia, miten kantasolujen tuotanto luissa edistää tekonivelen kiinnittymistä. Niillä on keskeinen rooli uuden ydinluun rakentajina.

Havainto luukadosta oli yllätys. Tosin vastaväittäjä, professori Julie Glowacki oli havainnut saman Harvardin yliopiston tutkimuksissa.

Almin väitöksen ohjaaja, professori Hannu Aro aavisti etukäteen, että luukatoa voisi löytyä oletettua enemmän tutkittavissa 41–76-vuotiaissa naisissa. Hän oli havainnut leikkauksissa, että varsinkin naispotilailla luun laatu näyttäisi heikentyneen, ja että erot ovat suuria.

”Ajattelimme silti, että luukatoa olisi enintään 40–50 prosentilla potilaista”, Alm sanoo.

Lonkan tekoniveliä asennetaan suomalaisille noin 9 000 vuodessa, ja potilaista yli puolet on yli 55-vuotiaita naisia.

Syynä leikkaukseen on se, että lonkassa on pitkälle kehittynyt nivelrikko. Nivelessä oleva rusto on kulunut pois, jolloin luut osuvat kivuliaasti nivelessä vastakkain. Vaiva voi hankaloittaa liikkumista vakavasti. Rusto ei kasva, joten tekonivel on ainoa vaihtoehto. Lonkan nivelrikko on yleisin krooninen nivelsairaus ikääntyvässä väestössä.

Yleensä rikkoutuneessa nivelessä kasvaa luiden päähän lisää luuta. Se on sairauden aiheuttama luukudoksen reaktio. Elimistö yrittää tällä tavalla korvata kadonnutta rustoa.

Perinteinen käsitys on Almin mukaan ollut se, että tällä tavalla lonkan nivelrikko ”ehkäisee” luukatoa paikallisesti. Mutta naispotilaalla voi olla luukatoa muualla luustossa.

”Yllättävintä oli se, että lonkan luun laatu ei vaikuttanut tekonivelen paranemiseen vaan se, oliko potilaalla osteoporoosi muualla. Tämä on täysin uusi havainto”, Alm painottaa.

Havainto osoittaa, että osteoporoosi on systeeminen sairaus, joka vaikuttaa koko luustoon. Lonkan tekonivelen paranemiseen vaikuttavat näin ollen koko luuston kunto ja luuston aineenvaihdunta.

Tekonivel on Almin mukaan ”erinomainen toimenpide” lonkan nivelrikon hoidossa, mutta etenkin naispotilaiden luuston terveys pitää huomioida ennen leikkausta. Luuston hauraus hidastaa tekonivelen kiinnittymistä.

Tekonivelen isoin osa on reisiluuhun istutettava metallinen varsi. Varsia on kahdenlaisia, sementillä kiinnitettäviä ja biologisesti kiinnittyviä eli sementittömiä. Sementittömän tekonivelen saavat yleensä potilaat, joilla on terveet luut.

Sementittömän tekonivelen varsi pitää kiinnittää tukevasti reisiluuhun, ettei varsi pääse liikkumaan luun sisällä. Kun varsi on tukevasti luun sisällä, uusi kasvava luu kiinnittää metallin luuhun.

Osteoporoosi on professori Hannu Aron mukaan hoidettava ennen leikkausta. Potilaat ovat alttiita luukadolle proteesin ympärillä, ja luukato on nopeinta leikkauksen jälkeisinä kuukausina. Osteoporoosilääkitys estää luukadon proteesin ympärillä.

Osteoporoosia voi torjua oikealla ravinnolla, riittävällä kalkilla ja D-vitamiinilla. Liikunta on tärkeää, koska luusto tarvitsee rasitusta uudistuakseen.