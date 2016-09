Jääleinikit katoavat porojen pötseihin Mallan luonnonpuistossa

Jääleinikki on vaarassa hävitä Mallan luonnonpuistosta Kilpisjärveltä. Kukkia syövät porot, vaikka asetus kieltää niiden laidunnuksen siellä kesäisin. Alue rauhoitettiin tarkalleen sata vuotta sitten, ja vuonna 1938 perustettiin luonnonpuisto harvinaisten tunturilajien turvaksi ja tieteellistä tutkimusta varten.

Suomessa Käsivarren lapasen suurtunturit ovat ainut paikka, jossa jääleinikki kasvaa. Muualla sitä tavataan arktisilla seuduilla ja vuoristoissa. Karaistunut laji viihtyy kylmässä ja korkealla, Alpeilla jopa 4 350 metrin korkeudessa ja Norjan vuorilla yli kahdessa kilometrissä.

Rauni Partanen

Suomessa jääleinikki kukkii heinä-elokuussa, joskus kesäkuun puolella. Kukat ovat puhjetessaan valkoisia ja muuttuvat vähitellen punaisiksi. Kaunokaiset asettuvat usein valkeiden laikkujen liepeille eli pohjoisten ja itäisten rinteiden lumenviipymille. Niitä kannattaa etsiä myös tunturipurojen varsilta.

Ilmaston lämpeneminen voi koitua kylmäverisen kasvin kohtaloksi. Sen pitää kiivetä yhä ylemmäs kohti kyllin viileitä oloja. Lapissa lajin pahin uhka on kuitenkin poro.

Mallan puiston jääleinikkejä on tutkittu vuodesta 1982.

”Alkujaan tarkoitus oli selvittää harvinaisen jääleinikin populaatiodynamiikkaa seuraamalla merkittyjä kasveja. Katsoimme vuosittain, mitä tutuille kasviyksilöille kuuluu ja paljonko uutta porukkaa syntyy”, kertoo Kilpisjärven biologisen aseman johtaja Antero Järvinen.

Tutkimus kattoi 40 neliömetrin ruutua. Niillä kasvoi parhaimmillaan yli 400 jääleinikkiä, joissa oli lähes 800 kukkaa. Tänä kesänä koeasetelmasta löytyi kituliaita kasviyksilöitä, jotka jaksoivat tehdä yhteensä yhdeksän kukkaa.

Käännekohta oli vuonna 1991. Sen jälkeen porot ovat laiduntaneet Mallassa myös kesällä, ja alkuperäinen tutkimus on lässähtänyt. Selvityksen kohteeksi on vaihtunut se, miten laidunnus vaikuttaa jääleinikkiin.

”Kun poro syö kasvin, sen koko ja mahdollisuus säilyä hengissä seuraavaan vuoteen pienenevät. Jossain vaiheessa kääpiöleinikki ei enää kuki eikä tuota siemeniä. Lopulta kanta häviää, koska laji lisääntyy vain siemenestä”, Järvinen toteaa.

Se ei käy hetkessä, sillä kasvi on pitkäikäinen. Jääleinikki elää keskimäärin 27 vuotta, jollei joudu kasvinsyöjän hampaisiin.

Jääleinikin lisäksi Mallassa kasvaa muun muassa lapinalppiruusu, tunturikallioinen, arnikki, pahta-ailakki ja tunturikatkero. Vuonna 2009 sieltä löytyi Suomen ainut pikkulehdokki. Kaikkiaan putkilokasvilajeja on laskettu 283.

Rauni Partanen

Tunturikasvien lajisto on maamme rikkain, ja siitä voimme kiittää Kölivuoristoa. Pieni kolkka tätä Norjan ja Ruotsin rajalla kohoavaa vuorijonoa ulottuu Käsivarren Lappiin.

Sen ansiosta maaperässä on kalkkikiveä, jonka kerrostumat yltävät pintaan asti. Ne rapautuvat helposti, ja sadevedet huuhtovat kalkkia alemmas rinteille luonnolliseksi lannoitteeksi kasveille.

Kastelukin hoituu itsestään. Malla sijaitsee niin korkealla ja pohjoisessa, että lumet sulavat hitaasti, viimeiset läikät vasta loppukesällä, jos ollenkaan.

Rauni Partanen

Porot tuhoavat paljon muutakin kuin jääleinikkejä. Joinain kesinä Mallan 30 neliökilometrin luonnonpuistossa on laiduntanut tuhansia poroja. Tuollainen tokka ruhjoo maapeitettä.

Pahimmilla paikoilla on enää paljasta kivikkoa. Tästä aiheutuu lumipalloilmiö: kasvien kato johtaa hyönteisten, lintujen ja nisäkkäiden vähenemiseen.

Jotkut tutkijat näkevät porolaidunnuksella myös myönteisiä vaikutuksia, kuten sen, että sorkkien mylläämässä maassa kasvien siementen on hyvä itää.

Mallan luonnonpuistossa on seurattu koeruuduilla kulleroita. Niissä laidunnuksen kielteinen vaikutus näkyy selvästi. Aiemmin kukkivia yksilöitä oli 3–8 yhdellä neliöllä, tänä vuonna kaikista 40 neliöstä löytyi yhteensä neljä kulleroa kukassa, viime kesänä ei ainuttakaan.

Kun kullerot ja muut suurikokoiset ruohot heikkenevät, heinät valtaavat alaa. Lähellä sijaitsevan Saanan rinteillä kullerolehdot ovat alkaneet kasvaa kastikoita, kertoo kasvitieteilijä Rauni Partanen Kilpisjärven biologiselta asemalta.

Mallassa ja muuallakin Ylä-Lapissa tunturikoivikot kärsivät, kun porot järsivät niistä mehukkaat lehdet ja tyvivesat, joiden avulla kasvusto uusiutuisi.

Ikivanhat puut kituvat ja ajan oloon kaatuvat syksyn tai talven myrskyissä, eikä uusia taimia ole tulossa. Myös tunturimittarien ajoittaiset massaesiintymät rasittavat koivikoita.

Näivettyminen uhkaa muun muassa Pikku-Mallan koivulehtoa. Siellä lintuja on neljä kertaa tiheämmässä kuin tunturikoivikoissa tavallisesti, 400 paria neliökilometrillä. Esimerkiksi Lapin satakieli eli sinirinta on hyvin runsas.

Mallan luonnonpuistossa on meneillään useita pitkäaikaisia ekologisia tutkimuksia. Pikkunisäkkäiden seuranta on jatkunut jo vuodesta 1946, lintujen vuodesta 1973 ja perhosten vuodesta 1993.

Porojen ylilaidunnus on muuttanut tulosten tulkintaa entistä hankalammaksi, sanoo Järvinen.

Vuonna 1991 aloitettiin kansainvälinen tundrakoe, joka oli ensimmäisiä laatuaan. Tarkoitus oli seurata, miten tunturikasvit selviytyvät, kun ilmasto muuttuu. Sitä varten muun muassa rakennettiin pieniä kasvihuoneita, joissa lämpötilaa nostettiin. Mallassa ne rikkoutuivat sorkkien alle, ja koe oli pakko Suomen osalta lopettaa.

Luonnon ja tutkimusten pelastamiseksi on olemassa yksinkertaiselta kuulostava ratkaisu: aita. Sitä tarvittaisiin vain neljä kilometriä, sillä järvet ympäröivät suurta osaa luonnonpuistosta, eivätkä porot hevin mene veteen.

Mallan aitaamisesta on puhuttu neljännesvuosisata, mutta paikan päälle ei ole ilmestynyt lautaakaan. Syy on Saamelaiskäräjien ja Käsivarren paliskunnan näkemys, jonka mukaan poro kuuluu luonnonpuiston lajistoon ja Malla on aina ollut porojen laidunaluetta. Aita heikentäisi mahdollisuuksia harjoittaa saamelaista kulttuuria, johon porotalous kuuluu.

Porojen laidunnus luonnonpuistossa on kielletty asetuksella vuonna 1981. Saamelaisten oikeudesta kulttuuriin taas on säädetty perustuslailla ja porojen vapaasta laiduntamisesta poronhoitoalueella lailla. Perustuslaki ja laki ovat vahvempia kuin asetus.

Saamelaiskäräjät sallisi sen, että koealoja puiston sisällä aidattaisiin tarvittaessa.

Metsähallituksen laatima Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma vuodelta 2014 kuitenkin esittää, että alueen aitaamiseksi tehdään tarkempi toimenpidesuunnitelma. Jos aitaa ei voi nykyisen lainsäädännön perusteella tehdä, metsähallitus ehdottaa Mallaa koskevien säädösten tarkistamista.

Suunnitelmaa ei ole vahvistettu. Siitä on pyydetty ympäristöministeriön lausunto syyskuun loppuun mennessä. Sitten metsähallitus päättää jatkotoimista.

Jos jääleinikit saisivat toivoa, ne pyytäisivät satavuotiaalle puistolle yhtä lahjaa: aitaa.