Suomalaisten suosikkivärit ovat höyry, paperi ja laasti – kokeile, antaisitko sävyille samat nimet kuin värikartan laatijat

Ihmisen silmä voi tunnistaa miljoonaa väriä tai värisävyä. Annapa niille kaikille nimet. Tehtävä on mahdoton.

Niinkin rikkaassa kielessä kuin englannissa on vain vajaat miljoona sanaa.

Aivan kaikki maailman ja luonnon sävyt eivät näyttäydy Tikkurilan tehtailla, jotka tuottavat tuhansia sävyjä maaleihin. Silti tehtaan näyttelytilassa näyttää aika värikkäältä.

”Joudumme keksimään väreille nimiä tuon tuosta, kun värikokoelmat muuttuvat”, sanoo Tikkurilan designpäällikkö Marika Raike.

Kokeile, valitsisitko sävyille samat nimet kuin värikartan laatijat. Juttu jatkuu testin alla.

Joissakin kielissä on kymmeniä nimiä hiekan eri värisävyille, meillä lumen olomuodoille. Afrikassa xhosa-heimolla on 26 termiä lehmien väreille. Heillä ei kuitenkaan ole sanaa siniselle ja vihreälle.

Nähtävästi silmän mainio värierottelu kehittyi evoluutiossa, kun luonnon sävyistä piti erottaa sopivaa syötävää ja myrkyllisiä kasveja.

”Meillä on kymmeniä tuhansia värejä sävytysohjelmistossa. Niistä noin reilulle tuhannelle on keksitty nimi”, sanoo Tikkurilan väripalvelun tutkimuspäällikkö, DI Päivi Luomahaara.

Tikkurilalla on maaleja varten 16 väritiivistettä. Kun niitä lisätään eri yhdistelminä tai eri määrinä valkoiseen tai kirkkaaseen perusmaaliin, voidaan saada kaikki värit.

Värimittari ja ohjelmisto tuottavat ehdotuksia sävytyspastoista ja niiden määristä. Värin oikeellisuus varmistetaan aina myös arvioimalla sitä katseen avulla.

”Ihmisen silmä näkee kahden värillisen mallin välillä mitatun värisävyjen eron eri tavalla. Esimerkiksi vaalean harmaissa sävyissä silmä huomaa pienenkin eron herkästi. Kylläisissä väreissä, kuten kirkkaan punaisessa, värieroa ei näe niin helposti”, sanoo Luomahaara ihmisen hienoimmasta instrumentista, silmästä.

”Joskus asiakas on verrannut maalatun seinän väriä tietokoneen näytössä näkyvään digitaalisen värikartan väriin. Värit eivät ole näyttäneet ollenkaan samoilta. Se ei ole ihme, sillä tietokoneen näytöllä väri tehdään valon avulla sitä lisäten, kun taas maalissa käytetään pigmenttejä valoa vähentämällä”, Luomahaara kertoo.

Sen takia on tärkeää, että värin valinnassa käytetään värilastuja. Ne on tehty aidolla maalilla, sanoo Luomahaara.

Värilastun voi teipata seinään ja tuijottaa sitä rauhassa pari päivää. Väriä kannattaa tarkastella aina siinä valaistuksessa, johon se tulee. Jos punaista seinää tarkastelee valonlähteessä, jonka spektrissä ei ole punaista aallonpituutta, seinä ei näytäkään punaiselta.

Kuluttajan valinnanvapaus on lisääntynyt paljon. Vielä 1960-luvulla suomalaisessa maalikaupassa oli tarjolla värikartta, jossa oli 120 eri värisävyä.

Jos kirjosta ei löytynyt sopivaa väriä, piti itse sekoittaa jotain muuta.

Värejä myytiin nimittä. Niillä oli vain koodi, kuten M442. Väri tilattiin tuon koodin mukaan. Edelleen värikoodi on merkkiyhdistelmä, jonka avulla väri voidaan tunnistaa aina uudelleen ja uudelleen.

Nyt maalikaupan seinällä on 263 sävyä. Kun kulkee väriseinän viertä, voi etsiä miellyttävintä väriä, ja samalla myös maistella värien nimiä: mentoli, jade, kantarelli, venus, suvetar, wasabi...

”Sana synnyttää mielleyhtymän, ja se voi johdattaa oikean värin jäljille ja helpottaa värin muistamista”, sanoo värejä ja värien nimiä työkseen keksivä Raike.

”On aivan eri juttu muistaa pelkkiä värikoodeja.”

Väreissäkin on muotinsa. Ulkomaalauksessa ne muuttuvat, kun sukupolvet vaihtuvat. Niiden pysyvyyden voi jokainen tarkistaa kotinsa seinältä, tienvarren taloista, vanhempien mökkien maalipinnoista tai vaikkapa auton konepellin väristä.

Sisäväreissä maku muuttuu noin viidessä vuodessa. Edelläkävijät alkavat suosia tiettyjä värejä, niistä tulee lopulta valtavirtaa – ja sitten onkin aika vaihtaa taas värejä.

Yksi suomalaisten värimaun lähde on nyt Ikean kuvasto, sanoo Raike.

Värimaussa on kuitenkin jotain pysyvääkin. Hän näyttää kolmea värilastua, joissa on kolme suomalaisten suosituinta sävyä.

Ne ovat höyry, paperi ja laasti. Nimistä sen voi jo päätellä: vaalea, vielä vaaleampi ja harmaa.

Ei kovinkaan sävykkäitä valintoja. Vaaleat sävyt ovat lujassa ja pysyneen suomalaisten värimaun pinnalla.

Raike sujauttaa käteen kolme uutta lastua: päiväntasaajan, vuonon ja villiruusun. Ne ovat värikkäitä, ja nimet ja värit tuntuvat täsmäävän. Päiväntasaaja on kirkkaan oranssi, vuono vihertää ja villiruusu vivahtaa violettiin.

Näitä ei Suomessa suosita nyt, mutta joku päivä taas kyllä. Väreistä tulvahtaa mieleen 1960-luvun loppu.

Tikkurilassa keksitään väreille nimiä 7–8 hengen ryhmissä, ja sanaa on vapaa: Mitä vain tulee mieleen. Joitain sääntöjäkin on.

”Nimen on yleensä parasta olla lyhyt ja ytimekäs, kuten capri”, Raike sanoo. Poikkeuksiakin on, kuten granaattiomena. Monet nimet ovat tietysti luonnosta. Niissä on myös Kalevalaa ja jopa planeettoja kiertäviä kuita. Itsestään selvyyksiä yritetään välttää.

Listoja on hankittu myös lönnrotilaiseen tyyliin eli sanojen keruumatkoilla.

”Päivä geologian tutkimuskeskuksessa oli tosi kiinnostava”, Raike muistelee.

”Geologi Martti Lehtinen opasti meidät mineraalien nimiin ja kivien värikkääseen maailmaan.”

Aineistoa riitti, sillä eri mineraaleja on maapallolla noin viitisen tuhatta. Jokaisella on sävynsä, kuten arvokkailta kuulostava smaragdinvihreä tai rubiininpunainen.

Maailmalla on nimetty värejä villimmin kuin Suomessa. englantilaisessa maalikaupassa voi törmätä sävyyn nimeltä elefantin päiväuni tai tissit.