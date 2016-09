Upi Räty, 7

On epäselvää, miksi hämäkeille on kehittynyt vuosien saatossa juuri kahdeksan jalkaa. Yksi hyvä arvaus on, että jalkojen määrä sopii hämähäkinseitin rakenteissa liikkumiseen. Kaikki hämähäkit eivät kuitenkaan kudo seittejä, joten tuokaan selitys ei näytä täysin pitävän.

Itse asiassa hämähäkeillä on tavallaan kymmenen raajaa, joista kahdeksaa se käyttää kävelyyn. Hämähäkkien ruumiin etuosassa on lisäksi leukakoukut, jotka ovat saattaneet toimia aiemmin tavallisina jalkoina. Nykyään hämähäkit ruiskuttavat leukakoukuilla myrkkyä saaliseläimiiin.

Hämähäkkieläimien joukkoon kuuluu myös pääosin kuudella jalalla liikkuva puutiainen. Kahdella koukkupäisellä eturaajallaan se yrittää tarttua ohikulkevaan ihmiseen tai eläimeen ravintoa saadakseen.

Esa Hohtola

eläinfysiologian professori

Oulun yliopisto