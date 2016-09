Iivari Kuusilehto, 7

Titaani menee rikki kuten muutkin metallit, jos sitä kuormitetaan tai jännitetään liikaa. Jos titaanista valmistetaan esimerkiksi tanko roikkumaan kattoon, se lopulta hajoaa, jos sen alapäähän lisää riittävästi punnuksia.

Kun titaaniin lisää pieniä määriä muita metalleja, saadaan titaaniseoksia, jotka ovat lujempia kuin suurin osa muista metalleista. Ne ovat suunnilleen yhtä lujia kuin lujat teräkset. Puhdas titaani on pehmeämpää, mutta sekin on lujaa. Sen lujuus on samaa tasoa kuin yleisimmillä teräslaaduilla.

Titaani on lujaa siinäkin mielessä, että se kestää erittäin hyvin korroosiota eli se ei ruostu eikä syövy helposti. Esimerkiksi messinki, pronssi sekä normaalit ja ruostumattomat teräkset kestävät huonommin korroosiota.

Titaani on paitsi lujaa myös kevyttä, joten titaaniseokset ovat kullanarvoisia monissa vaativissa olosuhteissa. Yli puolet kaikesta titaanista käytetään lentokoneissa. Sitä hyödynnetään paljon myös lääketieteessä, urheiluvälineissä ja kilpa-autojen moottorin osissa.

Pasi Peura

materiaaliopin professori

Tampereen teknillinen yliopisto