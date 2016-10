Gravitaatioaaltojen löytäjät vahvoilla Nobel-veikkauksissa, suomalaisiakin nimiä vilahtelee – testaa tietosi Nobel-visassa

Fakta Eniten tiedenobeleja väkilukuun nähden 1. Saint Lucia 1 2. Luxemburg 2 3. Sveitsi 20 4. Itävalta 18 5. Tanska 10 6. Ruotsi 17 7. Norja 8 8. Britannia 99 9. Saksa 89 10. Alankomaat 18 11. Yhdysvallat 321 12. Israel 8 13. Kypros 1 14. Unkari 8 15. Uusi-Seelanti 3 16. Ranska 36 17. Kanada 20 18. Belgia 6 19. Latvia 1 20. Slovenia 1 21. Australia 11 22. Irlanti 2 23. Suomi 2 Lähde: BBC, Wikipedia

Geenisaksilla irtoaa tänään lääketieteen Nobelin palkinto. Niin kuuluu Helsingin yliopiston kehitysbiologian professori Hannu Sariolan ykkösveikkaus.

Eikä Sariola ole ennusteineen yksin. Keksintö löytyy myös Thomson Reutersin tämänvuotiselta listalta, mutta kemian puolelta.

Tieteen rajat on tätä nykyä tehty ylitettäviksi. Lääketieteessä veikkauslistalle on nyt noussut Stuart Schreiber solun kasvuun liittyvistä löydöistään. Kymmenen vuotta sitten häntä povattiin kemian palkinnon voittajaksi.

Mediayhtiö Thomson Reuters ylläpitää tieteellisiä viittauksia mittaavaa Web of Sciencea, johon myös jokavuotiset Nobel-veikkaukset perustuvat. Mitä enemmän muut nojautuvat tutkijan oivalluksiin, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on palkintoon. Viittaukset todistavat työn tärkeydestä.

Thomson Reuters on osunut veikkauksissaan oikeaan 37 kertaa sen jälkeen, kun se vuonna 2002 alkoi niitä julkaista. Aina palkinto tosin ei ole tullut samana vuonna kuin ennuste.

Geenisaksien suhinalta ei ole voinut välttyä, jos on yhtään vilkuillut tiedeuutisia. Saksien tieteellinen nimi on vaikea lausua: crispr-cas 9. Kyseessä on kuitenkin menetelmä, joka on tehnyt geenien muokkauksen mullistavan helpoksi.

Yhdysvaltalaisen Jennifer Doudnan ja ranskalaisen Emmanuelle Charpentierin vuonna 2012 esittelemä menetelmä on levinnyt kiivaaseen käyttöön maailman laboratorioissa. Tulevaisuudessa sillä voidaan vaikka napsaista ihmisen perimästä pois geeni, joka aiheuttaa vaikean sairauden.

Naiskaksikko on esiintynyt jo aiemmin Thomson Reutersin uumoiluissa. Nyt listalle nousi kaksi muuta tieteilijää, jotka ovat soveltaneet saksia hiiren ja ihmisen soluihin.

Leikkurit täyttävät hyvin Sariolan luonnehdinnan sille, mitä nobelkunnia vaatii. Löydön pitää olla dramaattinen oivallus, joka mullistaa perusteellisesti vallalla olevia käsityksiä.

Toisinaan löydös tulee aivan puun takaa, kuten helikobakteerien tapauksessa. Kukaan ei ollut osannut ajatella, että mahahaava voisi olla bakteerin aiheuttama, kunnes kaksi australialaista patologia sen osoitti.

”He olivat ihan tavallisia pulliaisia, eivät mitään supertutkijoita. Heillä oli päättäväisyyttä tarpeeksi, että jaksoivat vakuuttaa kokouksesta kokoukseen, että tämä on totta. Alussa he kohtasivat aivan valtavasti ivaa”, Sariola sanoo.

Fysiikan palkintoveikkauksissa yksi urotyö on sekä Thomson Reutersin että tiedeblogistien listoilla: gravitaatioaaltojen löytäminen. Alkuvuonna nähtiin ensi kertaa todisteet Albert Einsteinin jo sata vuotta sitten ennustamista aalloista.

”Aikoinaan oli laskettu, että gravitaatioaallot ovat niin heikot, ettei niitä kukaan voi havaita. Nyt nämä uudet nerokkaat kokeet pystyivät siihen”, sanoo Fysiikan tutkimuslaitoksen entinen johtaja Juha Äystö.

Havainto tehtiin kahdella valtavan L-kirjaimen muotoisella Ligo-tutkimuslaitteella. Menetelmän kehittäjät mitä todennäköisimmin saavat puhelun Tukholmasta – jos ei tällä viikolla niin lähivuosina.

Hyviä ehdokkaita voi Äystön mukaan löytyä myös monilta muilta fysiikan aloilta, kuten alkeishiukkasfysiikasta ja materiaalifysiikasta.

”Nykyisin pystytään käsityönä rakentamaan myös erilaisia uusia sovelluksia mahdollistavia materiaaleja.”

Uudet superraskaat alkuaineet ovat olleet toivelistalla jo vuosikymmenen ajan.

Kemian palkinto on viime vuosina irronnut usein tutkimuksista, jotka liippaavat biologiaa. Professori Maarit Karppinen Aalto-yliopistosta toivoisi vaihteeksi huomiota omalle tutkimussuuntaukselleen eli epäorgaaniselle kemialle ja materiaalitieteille.

Hän ehdottaa yhdysvaltalaista John Goodenoughia, jonka tutkimuksiin perustuvat esimerkiksi matkapuhelimissa käytetyt litiumioniakut.

”Hän julkaisi 1980-luvun alussa tutkimukset, jotka johtivat litiumioniakkuihin. Nyt olisi viimeiset ajat palkitsemiselle, sillä nämä akut ovat jo arkipäiväämme”, Karppinen sanoo.

Keksijäkin on ehtinyt kypsään ikään: hän on 94-vuotias.

Karppinen on julkaissut useita tutkimuksia Goodenoughin kanssa. Työtuttuja on myös toinen suosikki, japanilainen Hideo Hosono, joka sai tänä vuonna arvostetun Japani-palkinnon.

Hosono on kehittänyt uusia materiaaleja maankuoren kaikkein yleisimmistä ja edullisimmista alkuaineista. Erityisesti hänet tunnetaan rautapohjaisista suprajohteista.

”Häntä on veikattu myös fysiikan nobelistiksi”, Karppinen kertoo.

Vaikka Suomeen ei ole tullut lääketieteen nobelia, tehdään Sariolan mielestä täällä paljon loistavaa tutkimusta. Rahoitus vain ei tue riskitutkimusta.

”Pelataan enemmän varman päälle. Sitä paitsi Suomi on pieni maa, ja on tilastollisesti odotettavissa, ettei nobelia tule.”

Thomson Reutersin veikkauksiin on aiempina vuosina noussut kaksi suomalaista. Molemmat ovat tehneet uransa pääosin Yhdysvalloissa.

Toinen Suomen toivoista on ollut MIT:n taloustieteen professori Bengt Holmström. Toinen on syöpätutkija ja molekyylibiologi Erkki Ruoslahti, joka toimi pitkään Kaliforniassa sijaitsevan Sanford-Burnham-instituutin tutkimusjohtajana.

”Ruoslahdella on muutamakin nobelin arvoinen keksintö, kuten alfafetoproteiini eli sikiön albumiini”, Sariola sanoo.

Juha Äystö ei nimeä suomalaisen fysiikan nobeltoivoja.

”Joku voi suuttua”, Äystö naurahtaa.

Hän on kuullut fysiikan emeritusprofessorilta Keijo Kajantieltä kiinnostavan huomion:

”Nobelin saamisen välttämätön ehto on se, että on ollut jonkun nobelistin oppilaana tai työskennellyt sellaisen kanssa. Esimerkiksi Enrico Fermin oppilaista 13 on saanut nobelin.”

Ehdon täyttää moni suomalainen fyysikko. Äystö mainitsee esimerkiksi Aalto-yliopiston professorit Päivi Törmän ja Jukka Pekolan sekä uusien alkuaineiden tutkijan Matti Leinon Jyväskylän yliopistosta.

Myös monet suomalaiset hiukkasfyysikot ovat tehneet työtä nobelistien kanssa Cernissä ja Fermi-laboratoriossa Yhdysvalloissa.

Karppinen nostaisi kotimaan kemisteistä nobelluokkaan Tuomo Suntolan. Hän kehitti ald-tekniikan, jolla voi tehdä vain muutaman atomin vahvuisia ohutkalvoja mitä moninaisimpiin tarkoituksiin.

Ei muuta kuin peukut ylös.

