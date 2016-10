Suuri suokokous Malesiassa joutui väärän uutisoinnin uhriksi

Tutkimustulokset kääntyivät päälaelleen, kun tiedotusvälineet uutisoivat Malesian Kuchingissa pidetystä suokonferenssista.

Kansainvälisen suoseuran IPS:n kokouksessa kuultiin neljä päivää esitelmiä siitä, mitä tutkijat ovat saaneet selville trooppisista soista ja niiden kuivaamisen seurauksista.

”Esitysten sanoma oli aika yhtenäinen”, toteaa kokoukseen osallistunut kosteikkoekologian dosentti Jyrki Jauhiainen Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksesta.

Kaakkois-Aasian suosademetsien raivaamisesta seuraa paljon pahaa.

Metsää kaadetaan ja soita ojitetaan etenkin siksi, että voitaisiin perustaa öljypalmuplantaaseja. Kun turvetta kuivataan, se hajoaa ja ilmaan pääsee valtavasti kasvihuonekaasuja. Roimia päästöjä syntyy lisäksi silloin, kun rutikuiva turve syttyy ja leviää suunnattomiksi maastopaloiksi. Soiden häviäminen alavilta mailta päästää meren valtaamaan alaa, ja laajoja alueita muuttuu käyttökelvottomiksi.

Useissa paikallisissa tiedotusvälineissä julkaistiin kuitenkin ikään kuin kokouksen yhteenvetona uutinen, joka perustui tohtori Lulie Mellingin puheeseen. Sen mukaan öljypalmua voidaan tuottaa ympäristöystävällisesti uuden menetelmän avulla. Tämä niin sanottu mekaaninen turpeen tiivistäminen vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjä ja metsäpaloja.

Näitä tuloksia ei ole julkaistu vertaisarvioidussa tiedelehdessä. Se, miten tutkimus oli tehty, jäi arvailujen varaan. Jauhiaisen mielestä menetelmä näytti simppeliltä: suolla ajeltiin katerpillarilla.

Mellingin esityksestä uutisoi tuoreeltaan Jakarta Post, jota pidetään Indonesian johtavana englanninkielisenä lehtenä. Samanhenkisiä kirjoituksia julkaisivat myös muun muassa Borneo Post ja Sarawak Tribune viikkoja kokouksen jälkeen.

”En ole aiemmin törmännyt siihen, että melkein tuhannen tutkijan kokouksen ajatukset pyöräytetään päälaelleen. Lyhyissä jutuissa tutkimustieto on saatu näyttämään aivan muulta kuin mitä se on”, ihmettelee Jauhiainen.

Melling johtaa öljypalmun tuotantoon keskittyvää Malesian hallituksen tukemaa TPRL-laboratoriota ja ajatushautomoa. Koska laitos järjesti kokouksen ja sen johtaja on myös Malesian edustaja IPS:ssä, hän ensimmäisen päivän kärkipuhujaksi.

Malesialle entisten suomaiden öljypalmuplantaasit ovat taloudellisesti tärkeitä. Ne sijaitsevat usein syrjäseuduilla ja nostavat elintasoa köyhillä alueilla. Maassa ei juuri keskustella julkisesti soiden käytön ikävistä seurauksista päinvastoin kuin naapurissa.

”Myös Indonesiassa tuotetaan paljon palmuöljyä ja kuivataan soita, mutta siellä nähdään, mitä riskejä aiheutuu, kun soilla kasvatetaan muuta kuin alkuperäistä kasvillisuutta”, Jauhiainen kertoo. Indonesiassa uusia soita ei avata öljypalmujen viljelylle viiteen vuoteen. Maassa on tarkoitus ennallistaa kaksi miljoonaa hehtaaria suota, joka tuhoutui viime vuoden laajoissa metsäpaloissa.

Jauhiainen ja muut IPS:n jäsenet iloitsivat etukäteen siitä, että kokous saatiin ensimmäistä kertaa suosademetsien kotiseudulle Kaakkois-Aasiaan. Tähän asti neljän vuoden välein pidettävä tapaaminen on järjestetty pohjoisemmissa soisissa maissa. IPS on kansainvälinen järjestö, jonka tarkoitus on yhdistää turpeen ja soiden kanssa tekemisissä olevia tutkijoita sekä teollisuuden edustajia ja luonnonsuojelijoita.

Malesian kokoukseen osallistui muitakin suomalaisia, kuten suometsätieteen professori Harri Vasander Helsingin yliopistosta.

Vasander ja Jauhiainen alkoivat ensimmäisten joukossa perehtyä Indonesian soiden ekologiaan ja ilmastovaikutuksiin jo toistakymmentä vuotta sitten. Kuchingissa heitä ilahdutti huomata, miten paljon trooppisten soiden tutkimus on mennyt eteenpäin. Mukaan on tullut uusia tekijöitä ja moderneja mikrobiologiaan ja kaukokartoituksiin liittyviä menetelmiä.

Suomalaiset ja pieni joukko heidän kansainvälisiä kollegoitaan päättivät, että väärä mielikuva kokouksen annista on kumottava, koska virheellistä viestiä voitaisiin käyttää alueella päätöksenteossa ja mielipiteen muokkauksessa. He laativat luonnoksen, pyysivät siihen toisilta kokousedustajilta kommentteja ja kirjoittivat vastineen.

Allekirjoittajia kertyi 139. Ensimmäisenä on Singaporen kansallisen yliopiston apulaisprofessorin Lahiru Wijedasan nimi, ja mukana on kymmeniä muitakin kaakkoisaasialaisia. Tunnettu ympäristöasioihin keskittyvä tiedelehti Global Change Biology julkaisi suotutkijoiden kirjeen. Sittemmin sitä ovat siteeranneet muun muassa Singaporen myydyin englanninkielinen lehti Straight Times ja trooppisten sademetsien ongelmia käsittelevä Mongabay-nettisivusto.

Vaikka tapahtumaketju saattaa vielä virittää hedelmällistä keskustelua siitä, kuinka kestävää palmuöljyn tuotanto on, kokemus oli Jauhiaisesta ravisuttava. Tutkijakokous kaapattiin poliittiseksi pelinappulaksi, ja julkisuuteen kerran päässyttä harhakuvaa on vaikea oikaista.