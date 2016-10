Tutkimus: Eliniänodote kasvaa, mutta yhä useampi kärsii sairauksista

Maailmanlaajuinen eliniänodote on nyt korkeampi kuin koskaan aikaisemmin, kertoo uutistoimisto AFP.

Brittiläinen lääketieteen julkaisu The Lancet julkaisi torstaina The Global Burden of Disease -raportin, jonka mukaan miesten keskimääräinen eliniänodote on 69 vuotta ja naisten 75 vuotta.

Raportissa oli mukana 195 maata. Vuosien 2005–2015 välillä eliniänodote kasvoi 188:ssa maassa.

Vaikka väestön määrä maailmanlaajuisesti on kasvanut, on tuberkuloosin ja aidsin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen kuolonuhrien määrä pudonnut 3,1 miljoonasta 2,3 miljoonaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Malariaan kuolleiden määrä putosi 1,2 miljoonasta 0,73 miljoonaan.

Toisaalta samaan aikaan erilaisiin syöpiin ja sydänkohtauksiin kuolleiden määrä kasvoi 35 miljoonasta 39 miljoonaan.

Useiden ikääntymiseen liitettyjen sairauksien, kuten syöpien, sydän- ja verisuonisairauksiin, maksakirroosin ja Alzheimerin taudin lukumäärät ovat nousussa. Eli vaikka ikävuodet lisääntyvät, vietämme nyt yhä useampia vuosia sairaana.

Vuodesta 2011 alkaen sodista johtuvien kuolemien määrä on noussut merkittävästi. Raportin mukaan sota vaatii eniten uhreja Syyriassa, Jemenissä ja Libyassa. Miesten eliniänodote on pudonnut 11 vuotta sisällissodan puhjettua.

Raportin mukaan Länsi-Euroopan ja Itä-Aasian asukkailla on parhaat mahdollisuudet maailmanlaajuisen eliniänodotteen ylittämiseksi.