Influenssavirus muuntautuu ilmiömäisesti – tutkijat yrittävät pysäyttää leviämisen yhdellä rokotteella

Fakta Viisi miljoonaa sairastuu joka vuosi Influenssa aiheuttaa vuosittain 3–5 miljoonaa vakavaa sairastumista ja 250 000–500 000 kuolemaa. Perusterveellä ihmisellä influenssa ei aina erotu tavallisten flunssavirusten aiheuttamasta räkätaudista. Vastustuskyvyltään heikentyneille sairaille ja vanhuksille tauti voi olla kohtalokas. Alle viisivuotiaiden influenssakuolemista 99 prosenttia tapahtuu kehitysmaissa. Alle puolet suomalaisista vanhuksista ja vain neljännes pikkulapsista rokotetaan kausi-influenssaa vastaan, vaikka se on heille ilmaista.

Taas ne tulevat. Influenssavirukset ovat palaamassa jokavuotiselta maailmanympärysmatkaltaan. Sopivasti reissullaan muuttuneina ne ovat jälleet valmiit iskemään suomalaisten kimppuun.

Virukset ovat kiertäneet jokaisen maapallon kolkan. Viime keväänä, kun epidemia alkoi hiipua meillä pohjoisessa, ne suuntasivat kohti eteläistä pallonpuoliskoa. Kesän aikana ne levittäytyivät Etelä-Amerikkaan, Etelä-Afrikkaan, Aasiaan ja Australiaan. Etelässä pahin epidemia-aika oli elo-syyskuussa.

Koska influenssaviruksia kiertelee samanaikaisesti useita, taudin kulku on aalloittaista. Epidemiat vyöryvät peräkkäin. Usein ensin iskevät influenssa A -virukset ja niitä seuraavat lievemmät influenssa B -epidemiat.

Nyt virukset tähyävät taas tänne pohjoiseen. Loppuvuoden aikana ne ehtivät Keski-Eurooppaan, Venäjälle ja Pohjois-Amerikkaan. Vuodenvaihteen jälkeen, ehkä helmikuussa, epidemia riehuu pahimmillaan meillä Suomessa. Silloin virukset ovat ehtineet valloittaa jo Grönlanninkin pohjoisimmat kolkat.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että influenssa aiheuttaa vuosittaisella kierroksellaan 3–5 miljoonaa vakavaa sairastumista ja 250 000–500 000 kuolemaa. Tutkijoiden haave on, että tuhoisa kierros voitaisiin estää.

Rokotteiden kehittäjät eri puolilla maailmaa yrittävät valmistaa universaalia eli kattavaa influenssarokotetta. Kehitysputkessa on nelisenkymmentä erilaista valmistetta.

Tavoitteena on rokote, joka antaisi nykyisiä pitempiaikaisen suojan ja tepsisi useampia influenssakantoja vastaan. Nykyisin influenssarokote ei suojaa, jos virus on muuttunut. Siksi pistos on otettava vuosittain.

Useilta muilta taudeilta suojautuminen onnistuu helpommin. Esimerkiksi tuhka- ja vihurirokkoa vastaan pari pistosta lapsena antaa elinikäisen suojan.

Influenssavirus aiheuttaa tutkijoille päänsärkyä ilmiömäisen muuntautumiskykynsä vuoksi. Viruksen ulkopinnasta sojottavat piikit muuttavat muotoaan jatkuvasti.

Syy on se, että viruksen perimää monistava polymeraasi hutiloi. Perimään tulee virheitä lähes joka kerta, kun sitä kopioidaan. Kun virhe osuu piikkiä koodaavaan kohtaan perimässä, piikki muuttaa hieman muotoaan. Kun se on muuttunut riittävästi, elimistö ei enää tunnista virusta.

Edellä kuvattu muuntuminen eli evoluutio on hyvin nopeaa, sillä influenssavirus tehtailee isäntäsoluun päästyään muutamassa tunnissa tuhansia kopioita itsestään.

Virus voi muuttua myös toisella tapaa. Jos sama yksilö, ihminen tai sika, saa kaksi erilaista influenssatartuntaa samaan aikaan, virukset voivat vaihtaa isot palaset perimää keskenään. Siten voi syntyä täysin uudenlainen virus. Sika on tälle vaihtokaupalle otollinen alusta, sillä possuihin pystyvät tarttumaan sekä lintu- että ihmisvirukset.

Uudenlainen yhdistelmävirus pystyy synnyttämään vaarallisen pandemian, koska sille kenelläkään ei ole vielä vastustuskykyä.

Vuoden 2009 sikainfluenssapandemia syntyi, kun ihmisen influenssavirus H2N2 ja lintuvirus H1N1 vaihtoivat perimää siassa. Näin syntynyt virus tarttui edelleen ihmiseen, jolla oli samaan aikaan toinen sikaviruskanta. Siten syntyi uudentyyppinen ihmisissä leviävä H1N1-virus, sikainfluenssa.

Tutkijat toivovat, että universaali rokote estäisi pandemioiden kehittymisen. Sen pitäisi saada puolustusjärjestelmä tunnistamaan kaikki erilaiset influenssakannat.

Niinpä tutkijat yrittävät löytää viruksen pinnalta kohtia, jotka ovat useimmilla influenssakannoilla samanlaisia eivätkä muuta muotoaan yhtä herkästi kuin piikkien päät. Yksi mahdollisuus ovat piikkien varsiosat, jotka ovat säilyneet muuttumattomina. Viime syksynä tutkijat kertoivat Science-lehdessä, että varteen perustuva rokote esti influenssatartuntoja hiirillä ja apinoilla.

Toinen lupaava kohde on viruksen pinnalla oleva M2-proteiini, joka toimii protonipumppuna. Jos sen toiminta vasta-aineiden avulla estetään, virus ei pääse lisääntymään ja vapautumaan isäntäsolusta.

THL:n rokotusohjelmayksikön ylilääkäri Hanna Nohynek on universaalirokotteen suhteen toiveikas. Hän kuitenkin korostaa, ettei nopeita ratkaisuja ole luvassa. Kehitystyö ja kliiniset kokeet vievät vielä vuosia.

”Ihmisen puolustusjärjestelmä voidaan saada valmistamaan vasta-aineita, mutta olennaisin kysymys on, antavatko ne suojan.”

Muutamat eläinkokeissa lupaavat rokotekandidaatit eivät tehotutkimuksissa yllättäen olekaan estäneet tautia.

Puolustusjärjestelmän toimintaa pitäisi ymmärtää paremmin myös siksi, että vältytään epämiellyttäviltä yllätyksiltä. Kaikki muistavat narkolepsiakohun, joka seurasi sikainfluenssarokotuksia.

Tutkijat ovat havainneet, että Pandemrix-rokote sisälsi varsinaisen rokoteaineen lisäksi toista influenssaviruksen proteiinia, joka muistuttaa ihmisen unirytmiä säätelevän oreksiini-proteiinin kiinnityskohtaa. Todennäköisesti rokote sai sen vuoksi puolustusjärjestelmän hyökkäämään unirytmiä säätelevien solujen kimppuun, mikäli ihmisellä oli perinnöllinen taipumus narkolepsiaan.

Kausirokotteen suosio romahti narkolepsiatapausten vuoksi, mutta on nyt hitaasti palautumassa. Viime influenssakaudella kaksivuotiaiden rokotekattavuus nousi noin 24 prosenttiin. Tästä on kiittäminen nenäsumutteena annettavaa rokotetta, jonka moni ottaa pistosta helpommin.

Nenäsumutteen tehosta on kuulunut viime aikoina ristiriitaisia uutisia. Yhdysvalloissa nenäsumutteen tehossa havaittiin puutteita yhden influenssakannan osalta. Siellä päätettiin luopua sumutteen käytöstä. Suomessa, Britanniassa ja Kanadassa teho on ollut hyvä ja valmiste on edelleen käytössä.