Läheisellä eksoplaneetalla voi olla 200 kilometriä syvä meri

Aurinkokunnan naapurista äskettäin löytynyt eksoplaneetta saattaa olla syvän valtamerten peittämä. Planeetta Proxima b kiertää Auringon lähintä naapuria Proxima Centauria niin sanotulla elinkelpoisella vyöhykkeellä.

Arviosta kertoi Ranskan kansallinen tutkimuskeskus CNRS torstaina ja muun muassa uutissivusto Phys.org. Tutkijat mallinsivat Proxima b:n kokoa ja pinnan ominaisuuksia, joiden perusteella he päättelivät valtamerten olemassaolon.

Mallinnuksissa meren syvyys voisi olla jopa 200 kilometriä.

Eksoplaneetta Proxima b:n havaitsemisesta kerrottiin elokuussa. Avaruuden mittakaavassa se on Aurinkokunnan naapurissa. Matkaa on kuitenkin yli neljä valovuotta.

Proxima b:n massan arvioidaan olevan noin 1,3 kertaa Maan massa. Se kiertää emotähteään hyvin lähellä, paljon lähempänä kuin Aurinkokunnan sisin planeetta Merkurius kiertää Aurinkoa. Kiertoaika on vain runsaat yksitoista päivää.

Proxima b:llä voi olla nestemäistä vettä, koska punainen emotähti Proxima Centauri on pienempi ja säteilee vain tuhannesosan siitä mitä Aurinko.

Planeetalla saattaa olla siksi jopa jonkinlaisia elämänmuotoja, tutkijat pohtivat. Tosin havainnot ovat puutteellisia, joten tutkijat ovat lähinnä mallintaneet planeetan olemusta.

Oletuksina on ollut, että sen säde vaihtelee välillä 5 990–8 920 kilometriä. Jos planeetta on pieni, sillä olisi painava metallinen ydin, jota ympäröi kivivaippa. Jos planeetta on suuri, planeetalla voisi olla kivinen sydän, jonka päällä velloisi syvä meri.