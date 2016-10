Viininviljely tulee ilmastonmuutoksen myötä Suomeen, sanoo aiheesta väitöstä valmisteleva Juha Karvonen

Maku paljastaa, että näissä rypäleissä on ytyä. Tummansiniset marjat ovat paisuneet meheviksi valoisina ja viileinä kesäöinä Juha Karvosen viinitarhassa Tuusulan Rusutjärvellä.

”Halusin todistaa itselleni ja muille, että viiniköynnös kasvaa Etelä-Suomessa”, tarhuri kertoo. Hän teki sen harvinaisen pitkän kaavan kautta.

Karvonen jäi eläkkeelle oikeusturvakeskuksen ylilääkärin työstä ja aloitti saman tien opinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa Mustialassa.

Sieltä hän jatkoi viinintuotannon maisteriohjelmaan Itävallan Eisenstadtiin ja siirtyi graduntekovaiheessa Helsingin yliopistoon.

Nyt Itämeren alueen viininviljelyn tulevaisuutta käsittelevä väitöskirja on loppusuoralla.

Hän ei ole tyytynyt pelkkään teoriaan, vaan on vuodesta 1995 hankkinut käytännön oppia ulkoilmalaboratoriossaan.

Enimmillään köynnöksiä on ollut 200 ja rypäleitä on tullut jopa 300 kiloa, mikä vastaa hyvää keskieurooppalaista tasoa. Tutkimukseen liittyviä koealoja hänellä on myös Saksassa ja Ranskassa.

Sami Kero / HS

Alkuvuosina Karvonen joutui keväisin kärräämään paleltuneita köynnöksenraatoja kompostiin. Ne kuolivat, vaikka kasvoivat mitä lämpimimmässä ja aurinkoisimmassa kohdassa. Kävi ilmi, että juuripaakut olivat liian lähellä maan pintaa.

Aloitteleva viinitarhuri kokeili erilaisia istutuskuoppia ja tietää nyt, että paras on 40 senttimetrin syvyinen. Sen pohjalla lämpötila pysyy Suomen talvessa muutaman asteen plussan puolella.

Jos viinin istuttaa liian syvälle, kasvin nestekierto käynnistyy kevään kohmeessa hitaasti eivätkä rypäleet ehdi kypsyä.

”Viiniköynnöksen juuret saattavat ulottua kymmenen metriä maan alle. Niillä se juo. Ravinteita ottavat pintajuuret jäävät 20–40 senttiin”, Karvonen kertoo.

Etelä-Suomessa maa on monin paikoin liian saviperäistä eikä sellaisenaan sovi viinille. Kovat sateet muuttavat sen löysäksi velliksi ja kuivuus niin kovaksi, ettei sitä saa rautakangellakaan rikki.

Hiekalla parannettu hietasavi on Karvosen mielestä oivallinen kasvualusta, jossa on saven ravinteet ja kyky pidättää hyvin vettä.

Eteläisen Suomen ilmastossa viini selviää, ja kohta vielä paremmin. Ennusteen mukaan keskilämpötila nousee vuosisadan loppuun tai jo puoliväliin mennessä kahdella asteella.

Silloin se on Etelä-Suomen leveysasteilla yhdeksän astetta. Tänne on siis odotettavissa yhtä leutoa kuin nykyään on Keski-Euroopan pohjoisosissa vaikkapa Saale-Unstrutin viiniseudulla.

”Etelä-Euroopan tuotantoalueilla viiniä ei tulevaisuudessa pystytä kasvattamaan, koska ne muuttuvat liian kuiviksi. Sateita tulee hyvin harvoin mutta rajusti, mikä on iso haitta”, Karvonen kertoo. Meilläkin sademäärät kasvavat, mutta pysynevät kohtuullisina.

Kylmät mutta lumettomat talvet ovat viinille vahingollisia. Viime talvena oli kaksi viikkoa yli 20 astetta pakkasta ja maa paljaana. Rusutjärvellä osa köynnöksistä kärsi talvivaurioita, mutta lämpimän toukokuun ansiosta ne lähtivät hyvin kasvuun ja kukkivat aikaisin.

Viininviljelyllä on taloudellista merkitystä melko lähellä meitä: Pohjois-Saksassa, Tanskassa ja Skånessa. Monet eurooppalaiset tutkimukset ennustavat, että viljely siirtyy nykyisiltä alueilta yhä ylemmäs Koillis-Eurooppaan.

Parinkymmenen vuoden kuluttua viinitiloja rupeaa olemaan täälläkin, Karvonen väittää.

Jotta näin kävisi, taimikaupan pitäisi vilkastua pian. Monen lajin köynnökset tuottavat kunnon sadon vasta viisivuotiaina. Parhaimmillaan ne ovat 30-vuotiaina.

”Taimien tulee olla sertifioituja, eikä niitä pidä ostaa rekisteröitymättömiltä kasvattajilta ja kauppiailta”, Karvonen sanoo.

Karvonen on kokeillut tarhassaan 15 lajiketta. Niistä Etelä-Suomen oloissa menestyvät Rondo, Nordica, Solaris ja Zilga. Yhteinen tärkeä ominaisuus on nopeus: rypäleiden on ennätettävä kypsyä pohjoisen kasvukauden aikana.

Oli lajike mikä tahansa, se tarvitsee päivänpaistetta. Suomen etu ovat kesän pitkät päivät. Helsingin seudulla vuorokautista kasvuaikaa on sydänsuvella parikymmentä tuntia.

Sokerin osuus Rusutjärven rypäleissä on ollut 20–22 prosenttia. Esimerkiksi Espanjasta tuotujen syöntirypäleiden sokeripitoisuus jää noin 14 prosenttiin, koska niitä ei voida kuljetuksen vuoksi korjata täysin kypsinä.

Ei ihme, että ampiaiset hyökkäävät ahnaasti tummien makupalojen kimppuun Karvosen tarhalla. Viljelijän onkin poimittava sato talteen sitä mukaa kun se kypsyy. Korjuu teettää työtä pari viikkoa.

”Näillä leveysasteilla rypäleiden laatu on tasaista, Keski-Eurooppaan verrattuna tasaisen huonoa. Sataprosenttisesta rypälemehusta saa aivan juotavaa viiniä, mutta huippuviinien valmistukseen ne eivät kelpaa”, Karvonen toteaa.

Sami Kero / HS

Yksi pulma on liika tanniinisuus. Suomen oloissa rypäleisiin muodostuu hurjasti orgaanisia happoja, kuten omenahappoa ja viinihappoa.

Ongelmaa voi ratkaista varastoimalla viiniä ainakin vuoden. Kellarissa viinihappo kertyy säilytysastian seinään.

Luomutuotanto sen sijaan onnistuu, sillä meillä eivät vielä mellasta viininlehtihome eivätkä viiniä riivaavat punkit. Niitä joudutaan Keski-Euroopassa torjumaan ruiskutuksilla parin viikon välein koko kasvukierron ajan.

Suomessa tuotetaan kaupallisesti kahta rypäleviiniä. Koska Suomi ainoana EU:n jäsenmaana puuttuu viinintuottajamaiden luettelosta, pulloissa on virallisesti jotain muuta.

Etiketeissä lukee: suomalaisista rypäleistä käymisteitse valmistettu mieto alkoholijuoma.

Näin viini kasvaa Tuusulassa

Kasvukaudet ovat erilaisia. Tämä kirjoitus kuvaa kesää 2013, joka oli Rusutjärven viinitarhalla mainio. Rypäleet kypsyivät hyvin ja niiden sokeripitoisuus kohosi 22 prosenttiin.

21. toukokuuta

Varhain keväällä viiniköynnöksen silmut ovat täyttyneet mutta eivät vielä puhjenneet. Niiden riski paleltua on pieni, sillä ne eivät sisällä kovin paljon nestettä.

28. toukokuuta

Versolla on vain kolme lehteä, ja se on vaarassa paleltua, jos takatalvi iskee. Köynnös ei kuitenkaan välttämättä kuole, koska varsinaisten silmujen vieressä on varasilmut, joista versot hätätilanteessa kasvavat. Jos näin käy, kasvin kasvu hidastuu.

31. toukokuuta

Kuusilehtinen verso alkaa jo muodostaa kukka-aiheita. Tässä vaiheessa halla on kasville vaarallinen. Köynnös kuitenkin sietää sen, että lämpötila laskee yhteen pakkasasteeseen yöaikaan. Keväällä hallaa ei yleensä kestä ympäri vuorokauden, vaan kylmintä on viiden aikaan aamulla.

Juha Karvonen

8. kesäkuuta

Köynnöksellä on jo paljon lehtiä. Jos on odotettavissa, että lämpötila laskee alle nollan, voi käyttää hallaharsoja. Ne kuitenkin turvaavat pikemminkin kasvattajan yöunta kuin köynnöksiä.

Juha Karvonen

30. kesäkuuta

Viiniköynnöksen kukka on vaatimaton. Jos sen edessä on kovasti lehtiä, niitä on hyvä harventaa, jotta kimalaiset, mehiläiset ja muut pölyttäjät löytävät kukintoihin. Koska hede- ja emikukat ovat samassa kasvissa, viini voi hoitaa pölytystä itsekin.

17. heinäkuuta

Raakileet ovat herneen kokoisia. Tarhuri on jo parin viikon ajan lyhentänyt köynnöksen versoja.

Juha Karvonen

27. heinäkuuta

Terttu on jo komea mutta rypäleet ovat vielä vihreitä. Raakileita voi poistaa eli terttua ”ohentaa” latvasta lähtien jonkin verran, jotta loput marjat kasvavat suuremmiksi.

Juha Karvonen

31. heinäkuuta

Rypäleiden väri alkaa tummua.

Syyslannoitus pitää tehdä pian heinäkuun jälkeen, jolloin köynnös vielä kasvaa ja imee ravinteita maasta. Talvilepoon siirtynyt kasvi ei ota lannoitteita, vaan ne kulkeutuvat sadevesien mukana pois.

Juha Karvonen

9. elokuuta

Rypäleet ovat oikean värisiä ja alkavat hieman pehmentyä, mutta niiden sokeripitoisuus on vielä alhainen ja omenahapon sekä muiden orgaanisten happojen pitoisuus korkea. Nyt voi levittää rastasverkkoja, jos lintuja on runsaasti tai supikoiria tai kettuja asuu lähistöllä. Nämä eläimet voivat tyhjentää köynnöksen nopeasti, esimerkiksi supikoira poimii rypäleet näppärästi yksitellen suuhunsa.

Juha Karvonen

18. elokuuta

Sato on pian valmis korjattavaksi. Kypsät rypäleet ovat makeita ja mehukkaita. Sokeripitoisuuden voi mitata Brix-mittarilla, jos ei luota omaan makuaistiinsa.

Käynnösten talvikatteeksi käyvät valkoapila, kuiva heinä tai olkisilppu. Voi myös jättää maan paljaaksi ja toivoa lumista talvea.

Hoito-ohjeet ovat peräisin Juha Karvosen kirjoista Viiniköynnöksen kasvatus Suomessa, Mediapinta 2008, ja Northern viticulture – reviews and studies, Books on Demand 2016.