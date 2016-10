Obama kirjoitti rakkauskirjeen avaruudelle CNN:n verkkosivuilla: ”Lähetämme ihmisiä Marsiin viimeistään 2030-luvulla”

Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama toivoo, että ihmisiä asuu pysyvästi Maan ulkopuolella jo hänen elinaikanaan.

Yhdysvallat on asettanut tavoitteen lähettää ihmisiä Marsiin viimeistään 2030-luvulla, hän kertoo CNN:n verkkosivuilla tiistaina julkaistussa kirjoituksessaan.

Edestakaista Mars-matkaa tärkeämpi tavoite kuitenkin on, että ihmisiä muuttaa pitkäksi aikaa – ehkä jopa pysyvästi – Marsiin.

”Olen innoissani, että voin nyt julkistaa, että työskentelemme kaupallisten kumppaneiden kanssa rakentaaksemme uusia elinympäristöjä, jotka voivat elättää ja kuljettaa astronautteja pitkien matkojen tehtävissä syvälle avaruuteen.”

Obaman mukaan tulevat avaruusmatkat opettavat ihmiskunnalle, kuinka kaukana Maasta ihmiset voivat elää.

”Tarvitsemme tätä tietoa pitkää Marsin matkaa varten.”

NASA

Obama korostaa, että valtio ei voi nykypäivänä kantaa koko taakkaa avaruuden tutkimuksesta.

”Marsiin pääseminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä valtion ja yksityisten innovaatioiden kehittäjien yhteistyötä. Seuraavan kahden vuoden aikana yksityiset yritykset lähettävät ensimmäistä kertaa astronautteja kansainväliselle avaruusasemalle.”

Viime vuosina avaruustutkimuksen ympärille onkin syntynyt lukuisia yrityksiä. Avaruuden potentiaalisiin valloittajiin kuuluu muun muassa sähköautoyhtiö Teslan perustaja ja toimitusjohtaja Elon Musk, joka johtaa myös avaruusmatkailuun erikoistunutta SpaceX -yhtiötä.

Musk ilmoitti kesällä, että hänen yhtiönsä aikoo käynnistää miehittämättömät rahtilennot Marsiin jo vuonna 2018. Ihmisen hän haluaa lähettää punaiselle planeetalle vuoteen 2024 mennessä.

Reuters

Muskin kanssa kilpailevat muun muassa lentokonevalmistaja Boeing ja Amazon-verkkokaupan perustajan Jeff Bezosin Blue Origin -yritys.

Nasan budjetti on romahtunut kylmän sodan kiivaimpien vuosien jälkeen, eikä se yksin kykene Mars-matkailun kaltaisiin ponnistuksiin.

Avaruuskilpa kiihtyi 60-luvulla demokraattipresidenttien John F. Kennedyn ja Lyndon B. Johnsonin kausilla.

Kennedy harkitsi alunperin miehitetyn avaruuslento-ohjelman lakkauttamista, mutta tuli toisiin ajatuksiin pian sen jälkeen, kun Neuvostoliiton kosmonautista Juri Gagarinista tuli maailman ensimmäinen avaruuslentäjä vuonna 1961.

Gagarinin avaruusmatka laukaisi ennen näkemättömän kilpavarustelun, jonka seurauksena Nasa vei Yhdysvaltojen liittovaltion budjetista lähes viiden prosentin viipaleen vuonna 1966. Panostusten ansiosta vuonna 1969 yhdysvaltalaisesta Neil Armstrongista tuli ensimmäinen kuussa kävellyt ihminen.

Obaman mielestä kylmän sodan aikaan avaruuteen heitetyt rahat eivät menneet hukkaan.

Hän kertoo, kuinka Nasan avaruusohjelma aiheuttaa hänessä yhä samankaltaisen hämmästyksen ja ihastuksen tunteen kuin pikkupoikana. Obaman tulkinnan mukaan Yhdysvallat löivät Neuvostoliiton 1960-luvulla.

”Avaruuskilpa, jonka voitimme ei vain edistänyt mittaamattomalla tavalla teknologian ja lääketieteen kehitystä, vaan se myös inspiroi uutta tutkijoiden ja insinöörien sukupolvea, jotka kykenevät ylläpitämään Amerikan etulyöntiasemaa.”

Nykyään Nasan osuus budjetista on puolen prosentin luokkaa, joskin sekin on yli 19 miljardia dollaria eli 17 miljardia euroa. Nasan vuotuinen budjetti on yli kuusi kertaa suurempi kuin koko Suomen puolustusministeriön.

Obama maalaa kirjoituksessaan romanttisen kuvan tutkimusmatkailusta avaruudessa. Yksi hänen varhaisimmista muistoistaan on, kun hän istui isoisänsä olkapäillä ja liehuti lippua astronauttien palatessa Hawaiille.

Obama kuvailee, kuinka hän itse jonain päivänä nostaa lapsenlapsensa olkapäilleen ja ihailee tähtitaivasta mieli täynnä ihmetystä.

”Mutta sen sijaan, että odottaisimme urheiden tutkimusmatkailijoiden paluuta, tiedämme, että he eivät ole matkustaneet avaruuteen vain vierailulle, vaan pysyvästi – ja niin tehdessään, he tekevät elämämme paremmaksi tällä Maassa.”

Obaman toinen kausi presidenttinä päättyy ensi tammikuussa, joten hän ei enää ehdi vaikuttaa pitkään Yhdysvaltojen avaruusohjelmaan.

Nähtäväksi jää, jakaako seuraava presidentti, demokraattien Hillary Clinton tai republikaanien Donald Trump, Obaman rakkauden avaruuteen.