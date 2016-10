Hanhien haukku täyttää taivaan, sillä muuttoreitti siirtyi itärajan takaa Suomen ylle – Tunnistatko lajit?

Näihin aikoihin vuodesta taivaalla aaltoilee hanhiauroja. Niitä on havaittu syyskuulta asti.

Metsä-, meri- ja sepelhanhien pääjoukot ovat jo ehtineet etelämmäs, mutta valkoposkia ja tundrahanhia on vielä tulossa.

Hyinen pohjoisvirtaus ajaa loputkin hanhet Jäämeren ja Vienanmeren rannoilta kylmää pakoon. Tundrahanhet lähtevät viimeisinä, ennen vesien jäätymistä.

Suurin osa linnuista lentää läpi Itä-Suomen tai itärajan takaa ja saattaa pysähtyä joiksikin viikoiksi syömään sopiville pelloille. Parvet suuntaavat määrätietoisesti lounaaseen kohti Pohjanmeren rannikkoa. Valtaosa hanhista talvehtii Hollannissa.

Aiemmin muuttajien pääjoukot menivät Suomen itäpuolitse, mutta 2000-luvulla muuttoreitti on siirtynyt lännemmäksi.

Hanhet syövät kasveja ja siemeniä, ja meiltä löytyy sopivia sänkipeltoja. Suorakylvön yleistyminen on saattanut lisätä tarjontaa. Myös metsästäjiä on täällä vähemmän kuin Venäjällä.

Muutokseen on voinut vaikuttaa puhdas sattumakin. Muuttomatkalle on joskus osunut voimakkaita kaakkoistuulia, jotka ovat pakottaneet parvia lännemmäksi. Uusilla levähdyspaikoilla on riittänyt ruokaa, ja oppivaiset linnut ovat hakeutuneet seuraavina vuosina samoille tankkauspisteille.

Tänä syksynä kymmenien tuhansien valkoposkihanhien joukkoja on viipyillyt ainakin Rääkkylän Oravilahdella ja Joutsenon Konnunsuolla.

Suomessa suurimpiin parviin kerääntyy lähes parisataatuhatta siivekästä. Moisesta massasta alkaa olla jo vaikea laskea yksilöiden määrää.

Harjaantunut silmä erottaa valkoposkien seasta muitakin lajeja. Metsä- ja tundrahanhien harmaa kaarti sen sijaan voi olla kokeneellekin tarkkailijalle haaste.

Linnuille parvesta on paljon hyötyä. Kun osa yksilöistä tarkkailee ympäristöä, muut saavat rauhassa ruokailla. Yksinäisen hanhen pitäisi olla herkeämättä varuillaan. Petojenkin on vaikea valita saalista isosta sakista, joka muodostaa eräänlaisen superyksilön.

Lisäksi koko porukka hyötyy, jos yksi tietää tai löytää hyvät syömäpaikat.

Monesti parven kuulee ennen kuin näkee. Sumussa ja yöllä töräytykset ja huudot pitävät ryhmämatkalaiset koossa.

Ääntely on tärkeää silloinkin, kun näkyvyys on hyvä. Hanhet haukkuvat varoittaakseen muita, ylläpitääkseen sosiaalista järjestystä ja vahvistaakseen parvikäyttäytymistä.

Lähteet: Jan Södersved, BirdLife Suomi ja Antto Mäkinen, Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys

Tältä näyttää hanhien uljas lento parven keskellä

HS:n kopterikamera tallensi valtavan valkoposkihanhiparven ruokailun ja lennon Viikissä syksyllä 2014. Kuvaus: Teppo Moisio, editointi: Kristiina Marttinen