Saana Matilainen, 6

On totta, että vauvat syntyvät yleensä pää edellä. Joskus harvoin vauva voi syntyä myös peppu edellä.

Lapsi kasvaa aluksi äidin kohdussa lapsivedeksi kutsutun nesteen ympäröimänä. Aluksi hän mahtuu kääntymään ja muuttamaan asentoa useita kertoja päivässä. Kun vauva kasvaa ja synnytys lähestyy, vauva asettuu yleensä pää alaspäin.

Tähän on useita syitä. Ensinnäkin kohtu on hieman päärynän muotoinen, ylhäältä leveämpi ja alhaalta kapeampi. Vauva mahtuu sinne paremmin pää alaspäin. Jos äidin kohdun muoto on poikkeava, ovat myös muut asennot tavallisempia.

Toiseksi vauvan täytyy synnytyksessä kulkea äidin lantion läpi. Lantion luinen rakenne on sellainen, että synnytys yleensä sujuu paremmin pää edellä.

Myös peppu edellä syntyy terveitä vauvoja. Jalat alaspäin kohdussa olevat vauvat kuitenkin yleensä leikataan ulos riskien vähentämiseksi.

Mika Nuutila

Dosentti, osastonylilääkäri

HYKS Naistenklinikka