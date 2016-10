Liejuun ikuistuneet jalanjäljet kertovat muinaisen ihmisjoukon vaelluksesta

Muinaiseen liejuun ikuistuneet jalanjäljet kertovat ihmisjoukosta, joka vuosituhansia sitten taivalsi tulivuoren juurella.

Harvinainen yli 400 muinaisen jalanjäljen kokoelma kokoelma syntyi 5 000–19 000 vuotta sitten. Paikka on Ol Doinyo Lengain tulivuoren läheisyydessä Tansanian pohjoisrajan tuntumassa. Jälkiä on vähän tenniskenttää suuremmalla alalla.

Ne löydettiin yli kahdeksan vuotta sitten, mutta tutkimus niistä julkaistiin vasta syyskuun lopulla.

Tutkijat ovat tulkinneet jälkien kertomaa National Geographic-lehdessä ja Washington Postissa.

Jälkien jättäjät olivat nykyihmisiä ja metsästäjä-keräilijöitä. Osa kulkijoista oli edennyt hölkkävauhtia. Mukana oli naisia ja lapsia, jotka näyttävät kävelleen ryhmissä. Joukossa on kulkenut myös ihminen, jonka isovarvas saattoi olla murtunut.

Jäljistä erottuu ainakin 24 yhden ihmisen jättämää askeljonoa. Yhdessä kohdassa jälkiä on niin paljon, että tutkijat ovat nimittäneet kohdan ”tanssisaliksi”. Jälkien ympärille on tehty aita suojaamaan arvokasta löytöä.

Jälkien synnylle on löytynyt selitys. Ilmeisesti vesi kantoi tuhkaista liejua vuosituhansia sitten tasangolle. Ennen kuin lieju ehti kuivua ja kovettua, muinaiset ihmiset kulkivat sen lävitse.

Jälkien löytyminen on onnekas sattuma. Ne saattoivat olla välillä peitossa, kun vuorelta valui lisää liejua vuosituhansia sitten. Jälkien syntymisen ajankohta selvisi ajoittamalla liejussa olevia mineraaleja argonin isotooppien avulla.

Nykyihmisen jalanjälkiä esihistorialliselta ajalta on muuallakin kuten Australiassa Willandran järvialueella. josta on löytynyt 700 jälkeä noin 20 000 vuoden takaa. Etelä-Afrikassa on löydetty jopa 120 000 vuoden takaisia jälkiä.

Vanhimmat ihmisen esi-isien jäljet on havaittu niin ikään Tansaniassa. Ne ovat noin 3,6 miljoonan vuoden ikäisiä. Niitä ei näin ollen jättänyt paljon myöhemmin syntynyt Homo sapiens vaan Australopithecus afarensis, varhainen etelänapina.

Nämä Laetolin jalanjäljet löysi kuuluisa paleoantropolgi Mary Leakeyn ryhmä vuonna 1979. Kahden esi-ihmisen jälkiä on vajaan kolmenkymmenen metrin matkalla.