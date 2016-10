Leo Paulo, 6

Maapallon vesi on peräisin samasta kosmisesta pölypilvestä, josta ovat muodostuneet niin Aurinko kuin sitä ympäröivät planeetatkin.

Ilmeisesti vettä on ollut tässä pölyssä melko paljon. Tiedämme, että vettä on Maan lisäksi ollut Venuksella ja että sitä on edelleen Marsissa. Myös muut planeetat ja niiden kuut sisältävät vettä.

Tutkijoilla on pientä erimielisyyttä siinä, missä vaiheessa vesi tuli maapallolle. Osan mielestä vettä on ollut Maassa aina sen muodostumisesta lähtien.

Toisen teorian mukaan vesi tuli meteoriittien ja komeettojen mukana vasta myöhemmin. Joka tapauksessa vettä on ollut maapallolla ainakin 4,5 miljardin vuoden ajan.

Juha Karhu

Geologian ja

mineralogian professori

Helsingin yliopisto