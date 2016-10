Yhä suurempi osa suomalaisten elintarvikkeista tulee ulkomailta – eniten lisääntyi sellaisen ruoan tuonti, joka voitaisiin kasvattaa kotimaassa

Höyryääkö aamiaisella kahvikupissa tumma vai vaalea paahto? Joitpa kumpaa tahansa, papu on kasvanut kaukaisilla pelloilla.

Suomalaisten kahvinjuontia varten tropiikissa viljellään maata silmänkantamattomiin. Yli kolme kertaa Espoon kokoinen pinta-ala tarvitaan yksinomaan täkäläisiä kahvisieppoja varten.

Kahvi on täytynyt rahdata kaukomailta aina, mutta nykyisin rajojen takaa saapuu yhä enemmän sellaistakin ravintoa, jonka voisi tuottaa myös kotimaassa.

Lounaalla lorautat salaatin päälle kenties hiukan öljyä. Sekin on luultavimmin kasvanut ulkomaisilla pelloilla. Rypsin ja rapsin ulkoistetut peltoalat levittäytyvät vielä kahviplantaasejakin laajemmalle, reilusti yli sadantuhannen hehtaarin.

Jos syöt lounaalla bolognesepastaa, siihen käytetty porsaan jauheliha on ehkä peräisin kotimaasta, mutta yhtä hyvin se saattaa tulla Tanskasta.

Eläin on todennäköisimmin ruokittu soijalla, joka sekin on kotoisin ulkomaisen viljelijän vainioilta. Soijapeltoa tarvitaan Suomen kulutusta varten lähes yhtä paljon kuin kahviplantaasia.

Myös kaakao, tuontivehnä, -sokeri ja -ohra vaativat isoja peltoaloja eri puolilla maailmaa, osoittavat Helsingin yliopiston tutkijoiden analyysit.

Ympäristötieteen tohtoriopiskelija Vilma Sandström ja professori Pekka Kauppi ovat kahden ulkomaisen kollegan kanssa eritelleet, miten ruoan tuonti Suomeen on muuttunut ja miten suuren ekologisen jalanjäljen tuontiruoka jättää.

Vaikka lähiruoasta puhutaan, suomalaisten ravinnosta tulee kasvava osa ulkomailta.

Vuonna 1986 suomalaisten ruoaksi käyttämistä kasvituotteista ja eläintuotteina kuluttamasta rehusta vain kymmenen prosenttia tuotiin ulkomailta. Vuonna 2011 rajojen takaa tuli jo yli 35 prosenttia tästä ravinnosta. Eniten on lisääntynyt sellaisen ruoan tuonti, joka voitaisiin tuottaa myös Suomessa.

”Emme ole siirtyneet kohti lähiruokaa. Päinvastoin, olemme siirtyneet kohti kaukoruokaa. Se näkyy kaupanhyllystäkin, mutta numerot ovat tässä”, Kauppi sanoo.

Ruoan vientikin on lisääntynyt, muttei läheskään niin paljon kuin tuonti. Siksi Suomen maataloustuotanto on supistunut. Se tapahtui jo ennen kuin vienti Venäjälle tyssäsi vastapakotteisiin.

”Ruoka tuotetaan halvemmalla jossain muualla”, Kauppi selittää. Hän huomauttaa, että etenkin Euroopassa ja Yhdysvalloissa hintaa laskevat maataloustuet.

Tutkijat yhdistivät analyysissään tuonnin siihen, miten paljon peltoalaa ja kasteluvettä tuotteiden viljely vaatii. Osoittautui, että suomalaisiin suihin tuotettiin ruokaa 590 000 peltohehtaarilla pitkin Eurooppaa, Aasiaa ja Amerikkoja.

Ulkoistetut viljelmät vastaavat kaikkiaan lähes yhdentoista Espoon pinta-alaa.

Laskelmat perustuvat YK:n elintarvikejärjestön Faon tilastoihin, jotka eivät ulotu aivan viime vuosiin. Elintarviketuonti on kuitenkin myös tullin tilastojen mukaan kasvanut jatkuvasti näihin päiviin asti.

Peltoalan, kasteluntarpeen ja viljelyseudun perusteella tutkijat laskivat myös, miten paljon eri elintarvikkeet kutistavat luonnon monimuotoisuutta.

Eniten peltoalaa vie Euroopasta tuotu ruoka. Koska maanosamme lajisto on suhteellisen niukkaa, ei maatalous sitä suuresti kykene syrjäyttämäänkään. Tropiikissa on toista.

”Monimuotoisuus katoaa sieltä, missä sitä on paljon”, Kauppi sanoo.

Eniten ulkoistettu ruoantuotanto tuhoaa alkuperäisluontoa Brasiliassa, Intiassa, Kolumbiassa ja Intiassa.

Kaikkein pahin luonnonsyrjäyttäjä on kansallisjuomamme kahvi. Seuraavaksi tulevat kaakao, sokeriruoko ja soija.

Kasteluveden käyttö vaikuttaa niin ikään siihen, miten maatalous verottaa alkuperäisluontoa.

Suomalaisten kuluttaman ruoan vesijalanjälki syntyy lähes kokonaan ulkomailla, sillä Suomessa viljelyksiä ei juuri kastella. Kaukopelloilla käytettiin 93 prosenttia ruokamme tarvitsemasta kasteluvedestä vuonna 2011.

Keinokastelu ehdyttää paikallisia vesivarantoja ja iskee sitä kautta sikäläiseen luontoon.

”Suurin vaikutus on alueilla, joissa on kuivuutta. Viljelyksillä käytetty vesi on pois paikallisilta eläimiltä ja kasveilta”, Sandström kertoo.

Tässä mielessä haitallisia herkkuja ovat Espanjassa tuotetut satsumat, joita paraikaa popsitaan suomalaiskodeissa pussikaupalla. Myös espanjalainen riisin- ja oliivinviljely kahmii niukkoja vesivaroja.

Vettä ja monimuotoisuutta syövät niin ikään Yhdysvalloissa viljellyt viinirypäleet ja egyptiläiset appelsiinit.

Sandströmin mielestä suomalaiset eivät ole tarpeeksi tietoisia siitä, mistä heidän ruokansa tulee ja millaisissa oloissa se on kasvatettu. Mitä luonnosta välittävä kuluttaja voi tehdä?

Tutkijan mukaan hän voi suosia lähiruokaa ja harventaa eläintuotteiden syömistä, sillä niiden tuotantoon tarvitaan runsaasti maata ja vettä.

Myös kahvin kulutusta voi vähentää ja ostaa elintarvikkeita, jotka ovat ansainneet kylkeensä jonkin ympäristömerkin.

Ilmiön kääntöpuoli on, että globalisaatio myös tehostaa ruoantuotantoa ja lisää tuloja köyhille maille.

”Pellot viedään sinne, missä viljelyolot ovat parhaat, ja vastaavasti hylätään huonommat pellot. Se ei ole yksikäsitteisesti huono juttu”, ympäristönsuojelun professori Kauppi sanoo.