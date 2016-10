Galakseja on kymmenen kertaa luultua enemmän

Avaruusteleskooppi Hubblen havaintoja läpi käyneet tutkijat tajusivat, että universumissamme lilluukin galakseja parituhatta miljardia, ainakin kymmenen kertaa enemmän kuin aiemmin kuviteltiin.

Maailmankaikkeutta pilkuttavat galaksit, valtavat kosmiset rakennelmat, joista jokainen sisältää pölyä, kaasua, pimeää ainetta ja miljardeja tähtiä.

Tähänastinen arvio niiden määrästä on ollut 100–200 miljardia. Nyt kansainvälinen tutkijaryhmä esittää laskelmiensa perusteella, että lukuun pitää panna nolla perään.

Galaksien paljous paljastui, kun astrofysiikan professori Christopher Conselicen johtama työryhmä perkasi Hubble-avaruusteleskoopin ja muiden laitteiden tekemiä havaintoja. Ne muunnettiin 3d-kartoiksi, joista tutkijat laskivat galaksien tiheyttä ja tilavuutta pienistä viipaleista avaruutta kerrallaan.

Menetelmä oli työläs, mutta sillä saatiin tietoa galaksien määristä universumin eri ikävaiheissa. Lisäksi tutkijat käyttivät uusia matemaattisia malleja, jotka arvioivat myös sellaisten galaksien määrän, joihin nykyteknologia ei yllä.

Tulosten perusteella jopa 90 prosenttia universumin galakseista on liian kaukana tai liian himmeitä, jotta voisimme nähdä niitä, kertoo Hubblen tiedote.

”Galaksien määrä on tähtitieteen peruskysymyksiä. On häkellyttävää, että yli 90 prosenttia galakseista on vielä tutkimatta. Kuka tietää, mitä löydämmekään, kun pääsemme niihin kiinni seuraavan sukupolven teleskoopein” Conselice maalailee.

Tutkimuksen julkaisi Astrophysical Journal.