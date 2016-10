Viikon tiedeuutiset: Robottikäteen tunto, kalsiumtabletit voivat olla haitaksi sydämelle

Aivosiru antoi tunnon robottikäteen

Aivoihin istutetut mikroelektrodit tuottivat neliraajahalvaantuneelle kosketusaistimuksia Pittsburghin yliopiston tutkimuksessa. Tutkijaryhmä paikansi magneettikuvauksen avulla koehenkilön aivoista kohdan, joka vastaa käden tunnosta. Uinuvat hermosolut herätettiin mielikuvien avulla ja niitä ärsytettiin sähköllä.

Ilmaston lämmetessä viiniä viljellään Suomessakin

Viiniköynnökset rehottavat Tuusulassa koeviljelmällä. Enimmillään sato on jopa hyvää keskieurooppalaista tasoa. Eteläisessä Suomessa viini selviää kohta vielä nykyistä paremmin. Ennusteen mukaan keskilämpötila nousee vuosisadan loppuun tai jo puoliväliin mennessä kahdella asteella. Odotettavissa on yhtä leutoa kuin nyt on vaikkapa Saksassa Saale-Unstrutin viiniseudulla.

Kalkkitabletit voivat rasittaa sydäntä

Ruoasta saatava kalsium on hyvästä, mutta purkista syödyt lisävalmisteet voivat lisätä valtimoiden tukkeutumisen ja sydänvaurioiden riskiä. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen tulos perustuu 2 700 ihmisen seuranta-aineistoon. Kalsiumtabletteja popsivien valtimoissa ilmeni ahtautumista 22 prosenttia todennäköisemmin kuin muilla.

Sfääri: Linnunradassa voi olla muitakin sivilisaatioita

Linnunradassa pitäisi olla muitakin sivilisaatioita, jos luottaa niin sanottuun Draken laskukaavaan maapallon ulkopuolisen elämän todennäköisyydestä.

”Jos kaavaan pistää järkeviä lukuja, ei ylioptimistisia, näyttää, että Linnunradassa pitäisi olla paljonkin sivilisaatioita”, tähtitieteilijä Mikael Granvik pohti HSTV:n tiedeohjelmassa Sfääri.