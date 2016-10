Tällainen on Suomen luolien kuningas: eteinen, sali, kellari ja 14 metriä pudotusta

Fakta Jää synnytti useimmat luolat Suomen luolat ovat keskimäärin 5–10 metriä pitkiä, 1–2 metriä leveitä ja korkeita. Useimpien synty liittyy tavalla tai toisella mannerjäätikköön. Myös kivisulan kiteytyminen ja maanjäristykset ovat muokanneet kallioita. Lisäksi luolia on muodostunut silikaattikiven rapautuessa. Yleisimpiä ovat glasiaaliset lohkareluolat eli jäätikön kasaamien kivenjärkäleiden muodostamat luolat. Tällaisia löytyisi pari kappaletta jokaisesta kunnasta, jos niitä etsittäisiin. Glasiaaliset rakoluolat ovat syntyneet, kun jäätikkö on siirtänyt kallionlohkoja. Lohkot ovat myös voineet keikahtaa uuteen asentoon, kun niitä tukeva jää on sulanut pois. Meiltä löytyy myös maailmanluokan harvinaisuuksia, glasiaalisia maaluolia. Niiden kohdalla oli aikoinaan maahan hautautunutta jäätä, joka suli pois. Tällaisia luolia on tavattu alun toistakymmentä Suomesta, tiettävästi yksi Ruotsista ja yksi Venäjältä.

Juutun kiinni keskelle Torholan luolaa. Pitäisi ryömiä vaivalloisesti takaisin tai pudottautua jalat edellä pilkkopimeään kellariin, mutta hetkeen en pysty pakokauhulta liikkumaan.

Tämä on Suomen luolien kuningas, väittävät luolien tutkijat, speleologit. Lohjan Karkalinniemellä sijaitseva kolmen huoneen sarja laskee 32 metriä vinosti sisään kallioon. Jos kaikki umpiperät ja käytävät lasketaan, pituutta kertyy yhteensä satakunta metriä.

Ensin on kömmittävä suuaukon järkäleiden ohi alas avaraan, valoisaan eteiseen. Sitten sopii laskeutua tilavaan saliin, jonka muodon voi vielä hahmottaa hämärässä.

Tila täyttää tiukatkin luolan vaatimukset. Suomalaisen määritelmän mukaan luola on luonnon muovaama kallion tai maaperän onkalo, jossa on katto, lattia sekä seinät ja jossa kolme täysikasvuista voi mukavasti oleskella sateensuojassa. Myös kalliolipat, joiden alle mahtuu kymmenen leiriytyjää, hyväksytään luoliksi.

Jotkut amerikkalaiset puhuvat luolasta vasta, kun kiven sisässä voi kävellä melkein sata metriä näkemättä päivänvaloa. Joillekin saksalaisille taas kelpaa luolaksi lyijykynän vetävä kalkkikiven kolo. Jos aukkoon menee vain sukkapuikko, kyse on tiehyestä.

Rio Gandara / HS

Vääntäydyn irti ja mätkähdän puolitoista metriä alemmas. Otsalampun valossa konttaan kylmällä lattialla ja kolhin päätäni katon kiviin. Onneksi panin pyöräilykypärän päähäni, vaikka luolan ulkopuolella se tuntui pöhköltä.

Kohta mahdun seisomaan. Muutaman helpon askelen päästä pitää taas käydä rähmälleen, sillä tunneli pienenee. Viimein edessä on niin iso lohkare, ettei sitä voi ohittaa.

Nämä käytävät on kauan sitten muovannut puro, joka ajoittain virtasi kovalla paineella kallion läpi. Torholan kaltaiset karstiluolat syntyvät vähitellen, kun vesi kuluttaa kalkkikiveä pois.

Osa Torholan loukoista on viime jäätiköitymistä vanhempia. Ne ovat täynnä mannerjään rouhimaa moreenia. Niiden täytyi olla valmiina, kun maa-aineksia kasannut jäätikkö liukui alueen yli.

Rio Gandara / HS

Muualla maailmassa karstiluolissa on jopa 20-metrisiä tippukiviä, ylhäältä roikkuvia stalakiittejä, alhaalta nousevia stalagmiittejä ja niistä yhdistyneitä pylväitä.

Ne ovat uudelleen monivaiheisen tapahtumaketjun tulos. Sen sysäävät liikkeelle sadevesi ja maaperän hiilidioksidi, jotka yhtyvät hiilihapoksi. Happo liuottaa kalkkikivestä kalkki- ja bikarbonaatti-ioneja. Osa ioneista päätyy luolan kattoon, joutuu tekemisiin ilman kanssa ja jähmettyy takaisin kiveksi.

Muodostuu ensin tappi, sitten puikko ja lopulta porkkana.

Rio Gandara / HS

Torholan katossa ei näy kuin kauniisti kimmeltäviä vesipisaroita. Mahtaako niiden kohdalla tuhannen vuoden päästä riippua sentin mittaisia tappeja? Tippukivet kasvavat suunnilleen sellaista vauhtia.

Viisisenttisiä puikkoja on löytynyt viereisestä pienestä luolasta, jolle tutkijat ovat antaneet nimen Torhola 2. Pitkiä porkkanamaisia tippukiviä Suomen luonnossa ei ole. Meillä kalkkialueet ovat vähäisiä, vedet happamia ja lämpötilaerot pieniä, joten kalkki ei ehdi saostua.

Sen sijaan luolia täällä on runsaasti, toista tuhatta tutkijoiden tarkistamaa ja parisen sataa kansalaisten ilmoittamaa, vielä katsastamatonta kohdetta.

Luolatietokantaa ovat 1980-luvun alusta lähtien koonneet geologit Aimo Kejonen, Sakari Kielosto ja Seppo I. Lahti sekä ympäristögeologian professori Veli-Pekka Salonen – kaikki oman toimensa ohella.

Nyt kolme neljästä on jäänyt eläkkeelle, eikä kukaan enää tee järjestelmällistä luolatutkimusta. Speleologia harrastuksena on kuitenkin kasvattanut suosiotaan. Luolarekisteri on Geologian tutkimuskeskuksessa.

Rio Gandara / HS

Neljä uranuurtajaa aloitti luolien kartoittamisen Suomen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston tarinakortistosta. Aineistossa on kolmisensataa luolaa. Suurin osa maininnoista viittasi todelliseen kohteeseen, osoittivat useiden vuosien aikana tehdyt maastokäynnit.

Ei ole ihme, että luolat kiehtoivat entisajan suomalaisia ja pääsivät kertomuksiin. Torholan hämyssä mieleen tulee kummallisia asioita. Ihan kuin kuulisin ison eläimen läähättävän.

Luolista on löytynyt ihmisen piilottamia hopea-aarteita ja kideonkaloista on louhittu ametistien ja vuorikiteiden kaltaisia korukiviä. Huomattavasti enemmän arvokkaita kätköjä esiintyy kuitenkin tarinoissa.

Tänne olisi hyvä piiloutua, mietin. Ovelia koloja riittää, ja tuulisena lokakuun päivänä Torholan uumenissa on lämpimämpää kuin ulkona. SKS:n kortiston mukaan luolia onkin käyttänyt piilonaan melkoinen porukka: metsästäjiä, pontikankeittäjiä, sotapakolaisia, käpykaartilaisia, desantteja, partisaaneja, vakoojia, tiedustelijoita ja sissejä.

Oma joukkonsa olivat kuuluisat rikolliset, esimerkiksi suurvaras Sika-Kyösti, metsärosvojen päällikkö Pahka-Ruuskanen ja rahanväärentäjä Talviais-Erkki.

Lisäksi luolia hyödynsivät shamaanit ja tietäjät, vaikkapa Noita-Eskelinen, Velho Finni, Iisakki Pistokoski ja Tilja.

Kertomusten onkaloissa majailee myös liuta mielikuvitusolentoja, kuten piruja ja pikkupiruja, vuorenväkeä, maahisia, jatuleita, kalevanpoikia ja jättiläisiä.

Rio Gandara / HS

Kukahan kummajaisista on paiskannut tuon kivenmöhkäleen Torholan parketille? Tavallisen ihmisen voimin se ei edes hievahtaisi.

Huomaan, että järkäle istuu yläpuoliseen seinään kuin palapelin pala. Putoamiskohdan reunoilta kulkee kattoon asti kaksi syvää uraa. Viirut ovat saattaneet repeytyä ja kimpale romahtaa alas heikossa maanjäristyksessä, jollaisia Suomessakin ajoittain esiintyy.

Rakojen rajaama kimpale rojahtanee alas seuraavaksi. Vai jysähtävätkö lattialle katossa olevat, toistensa varaan kiilautuneet pään kokoiset möhkäleet? Toivottavasti kukaan ei silloin satu juuri tähän, missä nyt istun.

Ulos ja äkkiä.

Kirkasta taivasta vasten erottuu se, mikä läähätti. Konkeloon kaatunut runko heiluu navakassa tuulessa ja hinkkaa itseään pystyssä kasvavaa puuta vasten.

